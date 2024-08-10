Яслен Клементе в откровенных образах поставила подписчиков перед непростым выбором: горячее видео
Источник:инстаграм Яслен Клементе
Быть подписчиком Яслен Клементе – настоящее счастье. Фитнес-инфлюенсерка знает, что нравится ее поклонникам, и она это регулярно демонстрирует.
Так, на днях она выложила в инстаграм горячее видео. На нем можно увидеть, как Яслен Клементе позирует поочередно в трех откровенных образах. Красавица обратилась к своим поклонникам с вопросом.
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Попросила выбрать лучший образ
Какой из образов нравится вам больше всего?
– спросила Яслен у своих подписчиков.
Яслен Клементе позирует в откровенных образах: смотрите видео
Поклонники фитнес-инфлюенсерки в восторге от нее. Они не только делились впечатлениями об образе, который пришелся по душе, но и буквально засыпали ее комплиментами. Традиционно оставляем некоторые из них вам:
- "Нравится этот голубой";
- "Однозначно первый";
- "У тебя потрясающий вид во всех трех образах";
- "Какая же ты красивая";
- "Отсутствие образа – самый лучший образ";
- "Очень горячая, сексуальная и привлекательная";
- "Мне нравится все! Ты действительно очень очаровательна";
- "Твоя безупречность не имеет границ";
- "Ты моя любимая русалка";
- "У тебя прекрасное и фантастическое тело".
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Мы не удивлены, что поклонники Яслен Клементе были максимально щедрыми на комплименты. Ее роскошная фигура действительно достойна внимания. А образы, которые она выбрала, лишь выигрышно подчеркивают соблазнительные изгибы фитнес-инфлюенсерки.