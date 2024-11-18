При синдроме самозванца люди чувствуют себя неспособными к достижениям, не признают своего прогресса и даже не могут принять комплимент. 24 Канал со ссылкой на GQ описывает, как может выглядеть отношение с противоположной стороны.

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Эффект Даннинга-Крюгера: так выглядит человек, который переоценивает свои способности

Все люди по своей природе имеют потребность чувствовать себя ценными в определенном смысле – на работе, в общественной или личной жизни и тому подобное. Иначе мы можем столкнуться с депрессией и тревогой. Поэтому естественно, что нам нравится чувствовать себя важными и особенными, поэтому в течение жизни мы ищем способы развивать свои таланты и навыки.

Например, одни люди утверждают, что лучше других разбираются в математике, другие – в спорте, в музыке, или счастливы быть замечательными юристами, продавцами или учителями. В повседневных разговорах часто можно встретить людей, которые хвастаются пониманием людей, умением экономить и тому подобное.

Но как узнать, действительно ли мы в чем-то лучше других, или просто переоцениваем себя?

Нам нравится чувствовать себя особенными, но и переоценивать эту особенность – тоже / Фото master1305@freepik

Некоторые исследования показывают, что у людей не очень дела с самооценкой, и мы вообще склонны переоценивать свои навыки. Это и называется эффектом Даннинга-Крюгера. Он возникает, когда человек имеет иллюзию превосходства, которая заставляет его чувствовать себя лучше других. И это есть у очень многих людей.

По словам психолога Дэвида Даннинга, одного из теоретиков этого утверждения, более 80% людей, к примеру, которые управляют автомобилем, считают, что они лучше среднестатистических водителей, хотя это не так. Согласно тому же исследованию, именно худшие водители больше всего идентифицируют себя как лучше других.

к примеру, которые управляют автомобилем, считают, что они лучше среднестатистических водителей, хотя это не так. Согласно тому же исследованию, именно худшие водители больше всего идентифицируют себя как лучше других. Причин этого явления много, но главная такая: когда человек не очень хорошо что-то умеет, он и не имеет навыков, чтобы реально оценить свой уровень. Например, плохой гитарист будет думать, что он хороший, потому что он просто не знает, какой должна быть идеальная игра.

В конце концов, в эффекте Даннинга-Крюгера не так уж и много зла, а скорее – незнание. То есть, чем больше мы знаем о том, как работает талант или сфера обучения или работы, тем лучше мы сможем определить свой уровень развития в ней.

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