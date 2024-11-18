При синдроме самозванца люди чувствуют себя неспособными к достижениям, не признают своего прогресса и даже не могут принять комплимент. 24 Канал со ссылкой на GQ описывает, как может выглядеть отношение с противоположной стороны.
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Эффект Даннинга-Крюгера: так выглядит человек, который переоценивает свои способности
Все люди по своей природе имеют потребность чувствовать себя ценными в определенном смысле – на работе, в общественной или личной жизни и тому подобное. Иначе мы можем столкнуться с депрессией и тревогой. Поэтому естественно, что нам нравится чувствовать себя важными и особенными, поэтому в течение жизни мы ищем способы развивать свои таланты и навыки.
Например, одни люди утверждают, что лучше других разбираются в математике, другие – в спорте, в музыке, или счастливы быть замечательными юристами, продавцами или учителями. В повседневных разговорах часто можно встретить людей, которые хвастаются пониманием людей, умением экономить и тому подобное.
Но как узнать, действительно ли мы в чем-то лучше других, или просто переоцениваем себя?
Нам нравится чувствовать себя особенными, но и переоценивать эту особенность – тоже / Фото master1305@freepik
Некоторые исследования показывают, что у людей не очень дела с самооценкой, и мы вообще склонны переоценивать свои навыки. Это и называется эффектом Даннинга-Крюгера. Он возникает, когда человек имеет иллюзию превосходства, которая заставляет его чувствовать себя лучше других. И это есть у очень многих людей.
- По словам психолога Дэвида Даннинга, одного из теоретиков этого утверждения, более 80% людей, к примеру, которые управляют автомобилем, считают, что они лучше среднестатистических водителей, хотя это не так. Согласно тому же исследованию, именно худшие водители больше всего идентифицируют себя как лучше других.
- Причин этого явления много, но главная такая: когда человек не очень хорошо что-то умеет, он и не имеет навыков, чтобы реально оценить свой уровень. Например, плохой гитарист будет думать, что он хороший, потому что он просто не знает, какой должна быть идеальная игра.
В конце концов, в эффекте Даннинга-Крюгера не так уж и много зла, а скорее – незнание. То есть, чем больше мы знаем о том, как работает талант или сфера обучения или работы, тем лучше мы сможем определить свой уровень развития в ней.