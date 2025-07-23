И это может быть вполне обычный предмет, один из тех, которые вы используете ежедневно – но кроме основной функции он еще и может стать отличным заменителем отвертки. 24 Канал благодаря GQ назовет вам 5 таких предметов.

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Эти предметы на замену точно рядом с вами: как закрутить винт без отвертки?

Эти инструменты могут заменить отвертки и помогут вам в экстренных случаях. Главное – правильно их применять, чтобы не повредить винт или сам "инструмент".

Монета. Это самый простой инструмент, который можно использовать вместо отвертки. Правда, придется подобрать монеты соответствующей толщины под ваши задачи, но разве с отвертками не так же? Монеты эффективны, только не прикладывайте чрезмерную силу, чтобы не погнуть ее, не повредить винт или собственные пальцы. К слову, если монета скользкая, можно обмотать ее резинкой.

Это самый простой инструмент, который можно использовать вместо отвертки. Правда, придется подобрать монеты соответствующей толщины под ваши задачи, но разве с отвертками не так же? Монеты эффективны, только не прикладывайте чрезмерную силу, чтобы не погнуть ее, не повредить винт или собственные пальцы. К слову, если монета скользкая, можно обмотать ее резинкой. Рулетка. Неожиданный предмет для замены отвертки, но если она металлическая с твердыми и тонкими концами – то сработает. Вставьте металлическую часть рулетки или ее конец в винт и медленно поворачивайте. Обычно рулетка эффективна для небольших винтов в легких устройствах или бытовых вещах. С рулеткой вы не сможете приложить такую силу, как с отверткой, поэтому она не подходит для больших или прочно закрепленных винтов.

5 неожиданных вещей, которые спасут вас в ситуации, когда вы забыли или потеряли отвертку / Фото freepik

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