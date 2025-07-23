И это может быть вполне обычный предмет, один из тех, которые вы используете ежедневно – но кроме основной функции он еще и может стать отличным заменителем отвертки. 24 Канал благодаря GQ назовет вам 5 таких предметов.
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Эти предметы на замену точно рядом с вами: как закрутить винт без отвертки?
Эти инструменты могут заменить отвертки и помогут вам в экстренных случаях. Главное – правильно их применять, чтобы не повредить винт или сам "инструмент".
- Монета. Это самый простой инструмент, который можно использовать вместо отвертки. Правда, придется подобрать монеты соответствующей толщины под ваши задачи, но разве с отвертками не так же? Монеты эффективны, только не прикладывайте чрезмерную силу, чтобы не погнуть ее, не повредить винт или собственные пальцы. К слову, если монета скользкая, можно обмотать ее резинкой.
- Рулетка. Неожиданный предмет для замены отвертки, но если она металлическая с твердыми и тонкими концами – то сработает. Вставьте металлическую часть рулетки или ее конец в винт и медленно поворачивайте. Обычно рулетка эффективна для небольших винтов в легких устройствах или бытовых вещах. С рулеткой вы не сможете приложить такую силу, как с отверткой, поэтому она не подходит для больших или прочно закрепленных винтов.
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- Ложка. А это самый доступный предмет и отличный заменитель отвертки. Металлические ложки с тонкой ручкой идеально подходят для закручивания винтов. Ложки подойдут для сборки кухонных принадлежностей или простой мебели. Но если приложить чрезмерную силу, ложка может согнуться – если замечаете, что начинает, не продолжайте.
- Ключ. Также распространенный инструмент, который носят с собой почти все, и его можно легко использовать вместо отвертки. Тонкий и прочный конец ключа может подойти к небольшим винтам с плоской головкой. Однако прочность ключей не очень впечатляет, поэтому вам нужно будет хорошо контролировать силу.
- Ножницы. Концы ножниц также являются полезным инструментом, который может заменить отвертку. Прочные металлические ножницы подходят для работы с винтами небольших электронных устройств или простых бытовых предметов. Однако лезвия ножниц острые – поэтому лучше использовать их в защитных перчатках.