Секс-експертка Есме Луїза Джеймс у тіктоці "поговорила про сперму" у космосі з астрофізиком Метью Егню. Вони разом випустили кліп про космічних мандрівників та еякуляцію, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Ось що відбувається, коли астронавти еякулюють у космосі: експерти у тіктоці пояснили фізику

Інтерес до космічного сексу загострився в останні місяці завдяки двом астронавтам Міжнародної космічної станції (МКС) – Суніті "Суні" Вільямс і Баррі "Бутчу" Вілмору. Річ у тім, що через технічні неполадки у червні 2024 вони застрягли у космосі на невизначений термін. І люди в соціальних мережах невдовзі почали припускати, що астронавти буквально не могли не вдатися до інтимної поведінки, щоб згаяти час.

Що ж, Етичний кодекс Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору не містить прямої згадки про секс чи мастурбацію у відкритому космосі. З погляду фізики міжзоряний статевий акт також не є неможливим, хоча насолодитися ним буде складно через нестабільність космосі.

Інша справа, якщо чоловік знайде трохи часу для самозадоволення. Джеймс і Егню стверджують, що результати космічного оргазму будуть фантастичними. Та у своєму кліпі вони порушили інше питання – приземленіше: коли чоловік еякулює у вакуумі космосу, з якою швидкістю він рухається назад?

Що буде, якщо чоловік еякулює у космосі: дивіться відео dr.esme.louise

Згідно з NASA, тут працює фундаментальна концепція фізики. Мовиться про те, що сумарний імпульс двох або більше тіл у системі залишатиметься незмінним. Тобто маса, помножена на швидкість еякуляту, дорівнюватиме масі, помноженій на швидкість чоловіка. Агню і Джеймс провели всі необхідні математичні розрахунки.

Вони вирахували середній об'єм "космічної сперми", приблизно 1 чайну ложку, а також її щільність, 1 грам, і середню швидкість еякуляції, яка, як вони виявили, становить 45 кілометрів на годину. Помноживши густину на об'єм, щоб знайти масу, Агню і Джеймс помножили масу на швидкість, і так здобули "імпульс еякуляту".

Якщо взяти, що середньостатистичний чоловік важить 70 кілограмів, то його швидкість мала б дорівнювати 0,000562 метра на секунду. Наочніше кажучи, астронавт у вакуумі космосу після еякуляції рухається назад зі швидкістю 2 метри на годину. Це приблизно швидкість садового равлика.