Автомобильный эксперт @carknowledge_ из тиктока сделал строгое предупреждение водителям, которые любят нажимать кнопки в своих автомобилях без ознакомления с инструкцией. В своем видео он срочно предупредил, что это настолько опасно, что может вызвать неожиданный хаос, если нажать ее непреднамеренно.

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Какую кнопку не стоит нажимать ни в коем случае

Автомобильный гуру, известный как @carknowledge_, хорошо осведомлен в раздаче изящных автомобильных советов и трюков, таких как очистка лобового стекла с изяществом или раскрытие скрытых функций в вашем двигателе, о которых вы до этого счастливо не знали.

Однако, одно из последних его видео содержит опасное предчувствие, поскольку он предупреждает автомобилистов: "99% водителей игнорируют эту опасную кнопку в автомобиле".

Затем он показал, какая именно кнопка несет в себе потенциальную катастрофу, и объяснил, почему ее нельзя нажимать.

Кнопка, о которой я говорю, – это "Выключить", то есть система стабилизации кузова, также известная как антипробуксовочная система,

– указал он, жестом показывая на кнопку.

Какую кнопку нельзя нажимать: смотрите видео

Эксперт уточнил, что обычно эта система "включена по умолчанию", утверждая, что водители "не должны ее касаться", поскольку нажатие на нее отключает систему безопасности.

Также отсутствие контроля, по его совету, делает автомобиль склонным к заносу во время резких поворотов или резких ускорений, а в экстремальных случаях может привести к опрокидыванию автомобиля.

Специалисты сходятся во мнении, что хотя трекшн-контроль можно выключить, это редко бывает необходимым. Они объясняют: "Вы можете выключить эту функцию безопасности, хотя это редко когда вам понадобится".

Но антипробуксовочная система должна оставаться активированной в таких ситуациях, как сильный дождь, снег или гололедица,

– подчеркивают они.

Также они предостерегают, что антипробуксовочная система может стать разницей между тем, чтобы остаться на дороге, и тем, чтобы разбить автомобиль из-за заноса, в том числе, когда дорога мокрая или гололедица.

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Они советуют оставлять его включенным "большую часть времени" для дополнительной уверенности, даже в безопасных, на первый взгляд, условиях.