Автомобільний експерт @carknowledge_ з тіктоку зробив суворе попередження водіям, які люблять натискати кнопки у своїх автомобілях без ознайомлення з інструкцією. У своєму відео він терміново попередив, що це настільки небезпечно, що може спричинити несподіваний хаос, якщо натиснути її ненавмисно.

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Яку кнопку не варто натискати ні в якому разі

Автомобільний гуру, відомий як @carknowledge_, добре обізнаний у роздачі витончених автомобільних порад і трюків, таких як очищення лобового скла з витонченістю або розкриття прихованих функцій у вашому двигуні, про які ви до цього щасливо не знали.

Проте, одне з останніх його відео містить небезпечне передчуття, оскільки він попереджає автомобілістів: "99% водіїв ігнорують цю небезпечну кнопку в автомобілі".

Потім він показав, яка саме кнопка несе в собі потенційну катастрофу, і пояснив, чому її не можна натискати.

Кнопка, про яку я говорю, – це "Вимкнути", тобто система стабілізації кузова, також відома як антипробуксовочна система,

– вказав він, жестом показуючи на кнопку.

Яку кнопку не можна натискати: дивіться відео

Експерт уточнив, що зазвичай ця система "увімкнена за замовчуванням", стверджуючи, що водії "не повинні її торкатися", оскільки натискання на неї відключає систему безпеки.

Також відсутність контролю, за його порадою, робить автомобіль схильним до заносу під час різких поворотів або різких прискорень, а в екстремальних випадках може призвести до перекидання автомобіля.

Фахівці сходяться на думці, що хоча трекшн-контроль можна вимкнути, це рідко буває необхідним. Вони пояснюють: "Ви можете вимкнути цю функцію безпеки, хоча це рідко коли вам знадобиться".

Але антипробуксовочна система повинна залишатися активованою в таких ситуаціях, як сильний дощ, сніг або ожеледиця,

– наголошують вони.

Також вони застерігають, що антипробуксовочна система може стати різницею між тим, щоб залишитися на дорозі, і тим, щоб розбити автомобіль через занос, в тому числі, коли дорога мокра або ожеледиця.

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Вони радять залишати його увімкненим "більшу частину часу" для додаткової впевненості, навіть у безпечних, на перший погляд, умовах.