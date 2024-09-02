Ирландец Энди Ли недавно стал известным благодаря тому, что обманул миллионы людей. Ему якобы от****л на камеру "тюремный офицер". А до этого он снялся в программе Channel 4 под названием "My Massive C***".

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Большой пенис ему не в радость

У него также есть собственный документальный фильм на Amazon – "Только Энди". А недавно его лицо появилось на 32 билбордах по всей Великобритании после того, как он заплатил за них целое состояние.

Билборды с Энди / фото из инстаграма Ли

Но оппортунистический создатель контента стремится к большей популярности и присматривается к месту в джунглях, чтобы показать себя с другой стороны. В разговоре с Daily Star он сказал: "Сколько себя помню, меня знали как парня с большим пенисом. Я имею в виду еще школьные годы, когда мои товарищи узнали об этом, когда мы пошли плавать, и с того момента это почти всегда преследовало меня".

Он вспомнил, что его показали на телешоу в прайм-тайм. И что это еще больше подорвало ситуацию. Энди не мог даже бутерброд себе купить, потому что к нему постоянно заигрывали.

Жалуюсь ли я на то, что меня знают благодаря моему большому пакету? Совсем нет. Мне нравится внимание и образ жизни, который она мне дала. Но правда в том, что я знаю, что во мне есть гораздо больше, чем то, что находится в моих штанах, и я хочу, чтобы люди увидели больше моей веселой личности,

– жаловался он.

Дублинец Энди, который считает, что у него самый большой член в Ирландии, живет в Стивенейдже и зарабатывает на жизнь продажей контента на OnlyFans.

Его популярность взлетела до небес за последние недели после того, как он придумал трюк, вдохновленный видеозаписью, где женщина-охранник от***ывает у грабителя в HMP Wandsworth.

Несмотря на то, что пародия принесла ему прибыль, его семья жестоко отреагировала на нее, и теперь он надеется принять участие в шоу вроде "Я – знаменитость", чтобы раскрыть больше о себе.

Кадр из того самого пародийного видео / Фото из инстаграма Ли

Я могу казаться здоровяком с ростом 6 футов 1 дюйм (1,85 метра) из Дублина, но на самом деле я гораздо чувствительнее, чем люди думают,

– сказал он, когда его спросили, почему он был бы хорошим участником.

Он продолжил: "Особенно, когда речь идет о страхе перед определенными вещами и запахами. Мысль о том, что у меня не будет доступа к большому количеству пищи, тоже пугает меня, но я готов преодолеть все это, и я думаю, что было бы интересно наблюдать за этим".

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Кроме того, он думает, что он положительно смотрит на жизнь, и я был бы полезным для поднятия морального духа других участников лагеря, когда они нуждаются в поддержке.