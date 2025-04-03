Почему ранее мало кому известная вода в бутылках "Саратога" стала вирусной в соцсетях

Все началось с видео, которое опубликовал Эштон Холл. Там мужчина сжато показывает свою многочасовую утреннюю рутину, и в ней фигурируют кобальтово-синие бутылки бренда воды Saratoga.

На самом деле это довольно популярная вода в США, но в остальном мире о ней редко вспоминают. И вот теперь она стала известна везде. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет подробнее.

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Итак, Эштон Холл в своем видео использовал воду "Саратога" для различных целей – полоскал рот после чистки зубов, пил во время тренировки и во время просмотра чего-то на телефоне, а также погружал лицо в миску со льдом и этой водой.

Видео утренней рутины мужчины в его инстаграме набрали сотни миллионов просмотров. И зрители не могли не заметить там непропорциональное количество воды под брендом Saratoga. Только в одном из ряда клипов голубую бутылку показывают в 25 кадрах.

В связи с большим количеством разговоров в сети об этой воде, акции Primo Brands, материнской компании Saratoga, выросли на 16%.

материнской компании Saratoga, выросли на 16%. А поисковые запросы выросли более чем на 1000%, достигнув исторического максимума.

достигнув исторического максимума. Также бренд получил 10% рост количества подписчиков в инстаграме, а его вода стала на 7 позицию трендов на X.

Вода "Саратога" стала "случайно" популярной во всем мире благодаря соцсетям / Коллаж 24 Канала фото Saratoga и ashtonhallofficial

При этом пользователи тиктока и X высмеивают эту рутину Холла, а не хвалят. Но это неважно – потому что они снимают пародии, используя те же бутылки Saratoga. Да и сам бренд Saratoga не остался в стороне и присоединился к веселью.

В 4 разных постах в соцсетях "Саратога" упоминала о вирусной рутине и ее трендсеттере. В одном, к примеру, изображена синяя бутылка рядом с миской льда и бананом, который также часто появляется в утреннем рационе Холла.

Интересно, что по официальным данным Primo Brands не нанимала Эштона Холла как бренд-амбассадора, и он не получал никакой компенсации за "рекламную кампанию". Похоже, Холл просто любит воду "Саратога".