По ее словам, мужчины, которые работают в 3 конкретных отраслях, имеют самую низкую склонность к изменам. На что именно указала Кейт Симондс из Аризоны – передает 24 Канал.
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Мужчины наименее склонны к измене, если работают в этих 3 отраслях
Кейт Симондс, адвокат из Аризоны, заявила своей онлайн-аудитории на 1,5 миллиона зрителей в тиктоке, что знает несколько типов мужчин, отношения с которыми безопасны в плане вероятной измены.
Она назвала самыми преданными мужчинами на рынке труда:
- Бухгалтеров,
- Фармацевтов,
- И фермеров.
Симондс говорит, что партнеры тех, кто считает цифры, таблетки и коров, могут чувствовать себя спокойно, но отмечает, что ее оценка является лишь широким обобщением (с учетом, очевидно, собственного частного и профессионального опыта), а не научными данными.
Адвокат назвала 3 профессии мужчин, что изменяют максимально редко: смотрите видео simondslaw
Действительно, научных исследований, которые бы однозначно определяли профессии мужчин с наименьшей склонностью к измене, нет. Однако есть исследования, которые показывают профессиональные факторы, влияющие на верность в отношениях – это, в частности, стрессовость, график, среда и ценности.
Могут ли названые Кейт Симондс профессии подвергаться наименьшему влиянию этих факторов – судите сами.