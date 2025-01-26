Это Марина Лазарис, автор книги "Мужчины тоже нуждаются в любви". И она говорит, что "мужчины, которые плачут – лучшие любовники", пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Лазарис пишет, что тонкая грань между уязвимостью и мужественностью является самым большим вызовом для мужчин в современном обществе. И для тех, кто стремится найти себе мужчину на всю жизнь, а не на один день, надо обратить внимание как раз на то, в каком контакте он находится со своими эмоциями.

Это то, что поколение зумеров понимает немного лучше, поскольку многие его представительницы западают на симпатичных парней, находящих общий язык с их женской стороной. Парней, которые показывают чувства.

Адам Коэн-Аслатей, профессиональная сваха, также отмечает, что в наше время определение того, что является маскулинным, меняется. То есть некоторые традиционные нормы смещаются, и маскулинность сегодня не в том, чтобы быть крутым, а в том, чтобы быть честным и эмоционально выразительным.

Традиционное понимание маскулинности смещается от "крутости" к "эмоциональной выразительности" / Фото freepik

Около 31% американских мужчин активно изменили свое поведение, чтобы стать более уязвимыми и открытыми с людьми, с которыми они встречаются. Так указано в отчете Bumble "Тенденции знакомств в 2024 году".

Мужчинам теперь более комфортно показывать, кем они являются эмоционально, свое настоящее "я", и позволять своей личности сиять, вместо того, чтобы ставить барьеры,

– отметил Коэн-Аслатей.

И для четверти мужчин во всем мире эта новообретенная открытость положительно повлияла на эмоциональное состояние, сообщает тот же отчет Bumble.

Профессор правосудия в Университете Монтклера Габриэль Рубин подытожил так: мужчины становятся свободными от стигмы из-за желания изменить маскулинность так, чтобы она имела более широкий эстетический и эмоциональный диапазон.