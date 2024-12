Нас предостерегают от прослушивания музыки с высокой частотой ударов в минуту (BPM). Особенно это актуально во время поездки за рулем зимой, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Insuranceopedia.

Эти песни могут вызвать ДТП

Исследование, проведенное Южнокитайским технологическим университетом (SCUT), пролило свет на важный момент. Оно продемонстрировало, что на риск ДТП влияют песни, чей ритм – более 120 ударов в минуту.

Портал Insuranceopedia, который вдохновился результатами исследования, составил свой антиплейлист. В него вошли 10 рождественских песен, которые категорически не стоит слушать за рулем.

Первое место в нем занимает композиция "Frosty The Snowman" 1950-х годов. Впервые ее записал Джин Отри, а позже в том же году – Джимми Дюранте. Она считается "самой опасной", ведь может похвастаться бешеными 172 ударами в минуту.

С приближением праздничного сезона важно осознать, как музыка влияет на наши водительские привычки. Хотя праздничные мелодии приносят радость, некоторые энергичные или отвлекающие песни могут повлиять на нашу концентрацию на дороге,

– объяснил Макс Купланд, генеральный директор вебсайта страховых рекомендаций.

Обратим внимание, что вторую песню из этого антирейтинга избежать вообще практически невозможно. Так, она звучит из каждого утюга на праздники. И говорится о композиции Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You". Извините, что она теперь звучит и в вашей голове. Эта песня может похвастаться немного более сдержанным ритмом – 150 ударов в минуту.

Также не стоит слушать за рулем "Feliz Navidad" от Хосе Фелисиано, которая на третьей позиции и "Santa Claus Is Coming to Town". Заметим, что эта композиция звучит уже 90 лет. И существует вероятность, что столько же времени она "вдохновляет" на ДТП в праздничное время года.

Как мы отметили, составители этого "рейтинга" ссылались на исследование SCUT. Оно предполагает, что такие композиции могут иметь как психологическое, так и сердечно-сосудистое влияние. Соответственно, могут создавать определенные проблемы, когда вы находитесь за рулем. Как говорится, слушайте ответственно.

К слову, на одном из недавних праздничных концертов Мэрайи Кэри подрались несколько взрослых. Ролик с инцидентом мгновенно разлетелся по сети. Драка вспыхнула, когда поп-дива 90-х исполняла свой хит сезона.

"Эти мамы, видимо, выпили много вина", – заметил один из пользователей сети.

10 "опасных" рождественских песен

"Frosty The Snowman" "All I Want For Christmas Is You" "Feliz Navidad" "Santa Claus Is Comin' To Town" "Happy Xmas (War Is Over)" "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" "Rudolph The Red-Nosed Reindeer" "I Wish It Could Be Christmas Every Day" "Have Yourself A Merry Little Christmas" "I Saw Mommy Kissing Santa Claus"

Будьте максимально ответственными и осторожными за рулем. Особенно зимой, когда на дороге максимально опасно. И если уж слушаете любимую музыку, то не теряйте при этом бдительность.