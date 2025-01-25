А проте довге життя залежить не лише від нашої дієти чи рівня фізичної підготовки, а й від нашої поведінки щодо інших людей. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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5 цінностей, важливих для довголіття

Один із найпрестижніших університетів світу, Гарвардський, стверджує, що є одна річ, над якою нам усім потрібно працювати, щоб жити краще – це наша доброта. Це може звучати банально, але доброзичливе ставлення до інших таки впливає на наше довголіття та якість життя.

Загалом, кажуть, є 5 таких цінностей: доброта, оптимізм, прощення, вдячність і щастя. І це пов'язано з теломерами – кінцями хромосом. Це частина ДНК, довжина якої безпосередньо пов'язана з тривалістю життя. Вони можуть вкорочуватися або подовжуватися, залежно від вибору, який ми робимо у житті.

Наприклад, куріння або незбалансоване харчування може призвести до вкорочення. Позитивні ж почуття можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, Гарвард ще у 2011 році про це говорив, а у 2022 підтвердив їхню здатність зменшувати симптоми тривоги та депресії.

Довголіття залежить не лише від дієти чи фізичної підготовки, а й від нашої поведінки / Фото freepik

Практика доброти приносить задоволення не лише тим, хто її отримує, але й тим, хто віддає. Коли ми робимо щось добре, нас переповнює почуття позитиву, і ми переносимо його в інші сфери нашого життя. Є дослідження, наприклад, які пов'язують волонтерство з довшим життям.

Та не тільки волонтерство або великі жести мають позитивний вплив, але й ті добрі жести, які здаються незначними. Донести сумки літній людині, поступитися місцем у метро, купити їжу для того, хто її потребує і так далі – все це змінює те, як наш мозок реагує на біль і справляється з ним.

Люди – соціальні істоти, і життя у спільноті є частиною нашої природи. Тож не дивно, що те, що ми робимо щось для інших, позитивно впливає на наше загальне самопочуття. Гарна поведінка з іншими не тільки допомагає нам жити в гармонії, але й робить нас здоровішими.

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