Мужчина говорит, что его принимают за актера "почти каждый день", пишет Daily Star. И он действительно очень похож на Хью Гранта.

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Он – копия знаменитости, но говорит, что дело не только во внешности

К этому мужчине постоянно подходят незнакомцы на улице, в магазинах и ресторанах, чтобы сделать совместное фото. А все потому, что Найджел Ламберт – точная копия знаменитого актера Хью Гранта.

50-летний мужчина работает строителем, и такая уличная популярность его немного беспокоит. Говорит, что его лицо обычно краснеет, и он быстро признается, что лишь двойник.

Сходство с Грантом отец 4 детей заметил лишь тогда, когда ему перевалило за 40. Потому что с тех пор просто понеслось.

Меня действительно принимают за него. Это постоянно. Куда бы я ни пошел. Почти каждый день. Когда я работаю, клиенты обращают на это внимание. Если я веду жену в ресторан, люди подходят и говорят: "Вы как Хью Грант",

– говорит Найджел из Уэльса.

Один парень в ресторане попросил у мужчины фото, чтобы отправить своей жене. Но Найджел говорит, что не только внешность делает его похожим на актера.

Оказывается, у популярного актера есть популярный двойник / Коллаж 24 Канала фото Jam Press и АР

Я джентльмен. Я держу двери открытыми для людей, женщин и мужчин. Я добр ко всем,

– подчеркивает он.

Как-то он выходил из магазина и помог женщине, которая не могла справиться с коляской. Найджел вытащил тележку для нее и положил ее сумки в машину, а она сказала: "Вы действительно похожи на него". "Я просто согласился с этим", – говорит валлиец.

Жена Найджела, 47-летняя Лия, является поклонницей звезды, и Найджел говорит, что она не имеет "никаких претензий" к тому, что ее муж является двойником 64-летнего актера.

Мне это льстит. Нам нравится Хью Грант и нам нравятся его фильмы,

– подытожил Ламберт.

Интересно, что Найджел так и не понял, какие именно в нем произошли изменения после 40, почему он стал похожим на Гранта. Ведь разве что волосы стали длиннее.