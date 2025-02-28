"Больше я его никогда не видела": барледи назвала самую странную вещь, которой расплатился гость бара

Бармен – тот человек, которому мы способны раскрыть свои самые сокровенные секреты. Но есть ли что-то такое, что может раздражать человека за стойкой? А как он реагирует на странные заказы и попытки рассчитаться?

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал будет общаться с представителями разных профессий. Мы будем задавать им те вопросы, которые бы хотели вы, но не могли решиться. На этот раз мы пообщались с барледи, поставив ей несколько странных и, моментами, бессмысленных вопросов. Спойлер: в ее баре трубочек нет!

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Знакомьтесь, Юлия Терлецкая – бренд-амбасадорка водки Nemiroff, шеф-барледи театрального бара "Ґодо", с 11-летним опытом работы за стойкой.

Определяют ли бармены характер по выбору напитка

А правда, что ты можешь определить характер человека по тому, что он заказывает? Вот если я возьму пиво с трубочкой – кто я?

Я могу только строить предположения и иметь фантазии благодаря своему опыту, воображению и ассоциациям. И это все очень субъективные истории.

Также такие предположения могут меняться из-за моего личного эмоционального состояния. Если у меня будет ресурсное состояние, я подумаю, что ты флиртуешь, шутишь или просто не знаешь, как пить пиво правильно, или хочешь внимания. Если это мой личный триггер, могу разозлиться.

Если буду невыспавшаяся, могу подумать, что ты стебешься или пытаешься меня вывести из себя. Но все это – внутренний мир бармена, это никак не повлияет на мой профессионализм. Я, скорее всего, удивлюсь, переспрошу зачем, расскажу, почему это не прикольно, возможно, предложу провести эксперимент "с трубочкой и без". А вообще – у меня в баре трубочек нет.

Мне кажется, человека не характеризует напиток, который он заказывает. Он может быть связан с текущим состоянием и желаниями человека в моменте, но точно не с характером. Разве что человек сам видит в этом связь и смысл.

Что произойдет, если смешать все напитки на полке в один коктейль?

Это будет дорого и бессмысленно. Скорее всего, цвет будет коричневый, а на вкус это будет что-то непонятное, что трудно будет назвать коктейлем, ведь у коктейля есть свои правила построения.

А если я попрошу коктейль, который заставит меня вспомнить все пароли от соцсетей? Есть такой?

(Смеется) Ну мне первым на ум пришел Espresso Martini. В нем есть определенный энергетический заряд.

Любимый алкоголь был бы девушкой

Какая самая странная вещь, которой люди пытались расплатиться вместо денег?

Сапоги. Как-то у меня был гость, который является производителем кожаной обуви, и он в шутку, или нет, сказал, что хотел бы заплатить обувью. В конце концов, он рассчитался деньгами, но на следующий день и сапоги занес, (смеется) просто так. Этот гость был один-единственный раз в баре. И больше я его никогда не видела.



Юлия Терлецкая 11 лет за стойкой / Фото Playboy Украина

Что хуже всего можно сказать бартендеру, чтобы он начал тебя ненавидеть?

От бармена к бармену зависит. Чем моложе в деле бармен, тем легче его зацепить, обычно. С опытом бармены просто обрастают защитным панцирем, абстрагируются, понимая, что работают с людьми в состоянии опьянения, которые могут выкинуть разное. И понимают, что просто работают с людьми – ежедневно, много, поэтому сохраняют свою энергию.

У вас есть какой-то тайный код между барменами, чтобы сообщить о госте, который вот-вот сделает какую-то глупость?

Разве что красноречивый взгляд. На моем опыте слаженная команда просто со временем начинает общаться глазами и прикосновениям или одним словом, звуком вместо тысячи слов, или мемами, которые вирусятся.

Если бы твой любимый алкоголь был живым, как бы он назывался и каким бы был его характеру?

Это точно была бы девушка. Я очень люблю свою работу, а значит точно считаю лучшим алкоголем водку. Это моя гражданская позиция, творческая и человеческая. Мне нравится думать о водке, как о чем-то чистом, красноречивом, смелом, полноценном и одновременно очень общительном и гибком, ведь на водке можно приготовить коктейли любые на вкус – от острых и соленых до сливочных или тропических, или кофейных.

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