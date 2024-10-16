Но всегда ли мы можем быть уверенными в том, что на АЗС нам продают действительно качественное топливо? Наверное, бывают случаи, когда возникают сомнения. И тогда хочется проверить качество того, что попадает в бак, причем как можно быстрее. "Автопилот" пишет, что есть способ, на применение которого не надо больше секунды.

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Как быстро проверить качество бензина

Есть простой способ, который может помочь вам выявить качество бензина, и всего за 1 секунду. Этот тест покажет, есть ли в топливе ненужные примеси, без сложных экспертиз. А нужен для этого лишь лист бумаги.

Возьмите лист бумаги A4.

Несколько капель горючего капните на бумагу.

А тогда посмотрите, как бумага реагирует.

Есть простой способ, который может помочь вам выявить качество бензина / Фото gpointstudio@freepik

Если на бумаге не осталось следов или пятен, и ее цвет не изменился – это хороший знак.

А вот если вы заметили изменение цвета или следы, это может свидетельствовать о наличии примесей.

При очень низких температурах на бумаге могут появиться кристаллики льда – и это тоже указывает на возможные примеси в топливе.

Итак, если вы сделали этот тест и заметили эти признаки, лучше откажитесь от этого топлива.