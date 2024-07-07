Как справиться с микроизменой в отношениях
Источник:GQ
Микроизмена – это как бы и не измена, хотя и измена. Но и она может быть очень вредной и стать фактором разрушения отношений. Она причиняет боль, разрушает доверие, порождает неуверенность и другие проблемы, от которых потом сложно оправиться.
Эксперты по вопросам отношений говорят, что есть различные виды измены (не менее 7). Некоторые из них могут быть хуже других, и все они в конце концов вредны. Микроизмена – не худший вид, но стоит ее распознавать и очень желательно – предотвращать ее.
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Что такое микроизмена
Приставка "микро" означает, что микроизмена состоит из небольших или, казалось бы, обычных действий, которые могут происходить иногда непреднамеренно, но все равно является обманом партнера. Choosing Therapy пишет так:
Многие люди могут не считать такое поведение изменой, поскольку оно не связано с сексом, но микроизмены могут нарушать нормы пары, доверие, а также произнесенные или невысказанные границы другим способом.
Примерами микроизмены могут быть лайки на фотографии кого-то другого, флирт за пределами пары, разговоры о своей сексуальной жизни с кем-то другим, построение планов без ведома партнера, сокрытие общения с бывшими и тому подобное.
Как справляться с микроизменами в отношениях
По мнению экспертов Choosing Therapy, чтобы справиться с микроизменой, следует придерживаться нескольких установок.
- Не позволять своим реакциям выходить из-под контроля. Реакция должна быть взвешенной и пропорциональной ситуации. Есть же много случаев, когда микроизмена происходит без осознания того, что она является формой измены, и без намерения делать что-то другое.
- Найти место и время для разговора. Важно поговорить об этом со своим партнером, чтобы понять, почему такое поведение было, и чтобы найти решение относительно границ, договоренностей и правил в отношениях. Благодаря большей ясности вы избежите риска недоразумений.
- Устанавливать границы и определять то, что будет считаться изменой. Это когда вы уже поговорили – надо подумать о здоровых границах. Важно знать, что границы – это не инструмент контроля или способ заставить кого-то изменить что-то в своей личности или образе жизни, а это способ защитить хорошее сосуществование.
- Не путать микроизмену с тем, что просто не нравится. Важно понимать, что есть вещи, которые, даже если они вам не нравятся, необязательно являются формой измены. Например, пойти на обед с кем-то из офиса – это не обязательно измена. Напомним, нужно вместе с партнером определить, что вы считаете формой измены.
- Обратиться за помощью. Когда вы понимаете, что ситуация требует дополнительной помощи, стоит обратиться за консультацией к специалисту. Это может помочь распознать причины проблем и микроизмен, а также разработать инструменты для построения здоровых отношений.