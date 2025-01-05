Инженер NASA поделился хитростью, как разморозить лобовое стекло

Выйти утром к обледеневшему автомобилю может быть очень неприятно. Но благодаря инженеру NASA есть простой способ его разморозить.

Понятное дело, что ехать с обмороженным лобовым стеклом никто не будет. Но сколько же времени мы тратим с утра, прежде чем тронуться. К счастью, процесс размораживания окон может быть легче, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как разморозить лобовое стекло – хитрость NASA

Тикток-канал @eden_tyres_and_servicing, автомобильные эксперты в Западном Мидленде, поделились видеороликом, в котором говорят "Вот лучший способ разморозить лобовое стекло по словам бывшего инженера NASA Марка Робера" – и не удивительно, что не с помощью горячей воды, поскольку это может его разбить.

Шаг первый – сесть в машину и "немедленно включить обогреватель на полную мощность". Шаг второй – "включить кондиционер, который поможет впитать остатки влаги внутри". Шаг третий – "выключить кнопку циркуляции воздуха в автомобиле", поскольку при ее включении "влага задерживается внутри". Шаг четвертый является "несколько неожиданным", ведь он заключается в том, чтобы "открыть все окна автомобиля, но на немного".

Это поможет обменять влагу в машине на сухой воздух извне, и вуаля, хорошее размороженное лобовое стекло,

– заканчивает она видео.

Как разморозить лобовое стекло: смотрите видео

Кто-то в комментариях порекомендовал: "Опустите также солнцезащитные козырьки – они задерживают больше горячего воздуха на экране". Другой сказал, что "это не работает" для их автомобиля, поэтому это может не сработать для всех.

Другие рекомендовали другие вещи, а один из них сказал: "Немного теплой воды в бутылке и бум через 5 секунд. Делаю это уже 27 лет и ни одного разбитого окна", но это не рекомендуется.

Кто-то другой поделился: "Закрытый полиэтиленовый пакет с водой чуть теплее холодной. Даже не теплой. Протереть все окна. Всегда помогает".

"В моей машине нет этих модных кнопок. Приходится заводить машину и ждать, пока нагреется, а это занимает около 20 – 25 минут", – возмущается пользователь тиктока.

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Вы же можете попробовать эту хитрость от бывшего инженера NASA. Зато мы еще раз напомним, что нельзя ни в коем случае наливать кипяток на лобовое стекло.