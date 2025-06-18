Почему нам стало так трудно дочитывать книги – и можно ли это исправить

Прочитать книги до конца в наше время иногда становится вызовом. Здесь нужен определенный уровень концентрации, а постоянный поток новостей и тяга к социальным сетям отвлекают внимание – и с ними время проходит незаметно.

На самом деле новости и соцсети повлияли на очень многих, даже на тех, кто раньше читал часто и много. Почему это происходит и как помешать – расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Почему стало трудно прочитать книгу от начала до конца

Как мы уже отметили, первая причина, почему стало трудно читать книгу до конца, это засилье новостей и развлечений, связанных с чрезмерным использованием интернета. Сеть изменила наше мышление и способность сосредотачивать внимание, поэтому чтение текста на бумаге стало вызовом для концентрации.

связанных с чрезмерным использованием интернета. Сеть изменила наше мышление и способность сосредотачивать внимание, поэтому чтение текста на бумаге стало вызовом для концентрации. Вторая причина – мы привыкли, что фильмы, сериалы или короткие видео из соцсетей сразу нас стимулируют , они полны действий и одновременного развития сюжетов. Книга не предлагает этого, она требует глубокой умственной работы без визуальных и звуковых стимулов. Поэтому текст часто вызывает ощущение умственного истощения, что как минимум не стимулирует садиться читать после тяжелого рабочего дня.

, они полны действий и одновременного развития сюжетов. Книга не предлагает этого, она требует глубокой умственной работы без визуальных и звуковых стимулов. Поэтому текст часто вызывает ощущение умственного истощения, что как минимум не стимулирует садиться читать после тяжелого рабочего дня. Третья причина – чтение целой книги приносит все меньше удовольствия, а образовательные системы все меньше требуют полного чтения произведений, считая достаточным хрестоматийных знаний. Это, понятное дело, не способствует развитию интереса к чтению у молодежи.

Почему нам труднее читать и как с этим бороться / Фото freepik

А как же прочитать книгу полностью

Наш мозг изменился из-за взаимодействия с интернетом, но не безвозвратно – мы можем изменить его обратно и восстановить свою концентрацию. А все потому, что мозг нейропластичен, і мы можем его тренировать сами. Вот несколько упражнений для этого:

Найдите правильное время. Вы можете думать, что времени у вас нет, но это не так – надо просто заранее определить, выделить его для чтения. Проще говоря, установить фиксированный график. Много времени не надо, достаточно и 20 минут в день, главное – дисциплинированно придерживаться графика.

Вы можете думать, что времени у вас нет, но это не так – надо просто заранее определить, выделить его для чтения. Проще говоря, установить фиксированный график. Много времени не надо, достаточно и 20 минут в день, главное – дисциплинированно придерживаться графика. Создайте идеальную атмосферу. Чтобы читать сосредоточенно, вам следует убрать смартфон или любой другой экран прочь от себя. Чтобы экран ни в коем случае не был под рукой – это может быть кофейня, куда вы не берете телефон, или другая комната дома. В постели при этом читать не стоит – вы можете уснуть.

Чтобы читать сосредоточенно, вам следует убрать смартфон или любой другой экран прочь от себя. Чтобы экран ни в коем случае не был под рукой – это может быть кофейня, куда вы не берете телефон, или другая комната дома. В постели при этом читать не стоит – вы можете уснуть. Празднуйте мелкие успехи. Ставьте себе небольшие цели и отмечайте достижения. Например, сегодня прочитать 5 страниц за день, завтра 10 и тому подобное. Любой прогресс – это хорошо.

Итак, читайте, и учитывайте все, о чем мы упоминали. И не забывайте, что таким образом вы тренируете свой ум, а процесс этот, как и любые другие тренировки, должен быть регулярным и неотделимым от вашей жизни.