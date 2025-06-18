Насправді новини й соцмережі вплинули на дуже багатьох, навіть на тих, хто раніше читав часто й багато. Чому це відбувається і як завадити – розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чому стало важко прочитати книгу від початку до кінця

Як ми вже зазначили, перша причина, чому стало важко читати книгу до кінця, це засилля новин і розваг, пов'язаних із надмірним використанням інтернету. Мережа змінила наше мислення та здатність зосереджувати увагу, тож читання тексту на папері стало викликом для концентрації.

пов'язаних із надмірним використанням інтернету. Мережа змінила наше мислення та здатність зосереджувати увагу, тож читання тексту на папері стало викликом для концентрації. Друга причина – ми звикли, що фільми, серіали або короткі відео з соцмереж одразу нас стимулюють , вони сповнені дій та одночасного розвитку сюжетів. Книга не пропонує цього, вона вимагає глибокої розумової роботи без візуальних і звукових стимулів. Відтак текст часто викликає відчуття розумового виснаження, що щонайменше не стимулює сідати читати після важкого робочого дня.

, вони сповнені дій та одночасного розвитку сюжетів. Книга не пропонує цього, вона вимагає глибокої розумової роботи без візуальних і звукових стимулів. Відтак текст часто викликає відчуття розумового виснаження, що щонайменше не стимулює сідати читати після важкого робочого дня. Третя причина – читання цілої книги приносить все менше задоволення, а освітні системи все менше вимагають повного читання творів, вважаючи за достатнє хрестоматійних знань. Це, ясна річ, не сприяє розвитку інтересу до читання у молоді.

Чому нам важче читати і як із цим боротися / Фото freepik

А як таки прочитати книгу повністю

Наш мозок змінився через взаємодію з інтернетом, але не безповоротно – ми можемо змінити його назад і відновити свою концентрацію. А все тому, що мозок нейропластичний, і ми можемо його тренувати самі. Ось кілька вправ для цього:

Знайдіть правильний час. Ви можете думати, що часу у вас нема, але це не так – треба просто наперед визначити, виділити його для читання. Простіше кажучи, встановити фіксований графік. Багато часу не треба, достатньо й 20 хвилин на день, головне – дисципліновано дотримуватися графіку.

Ви можете думати, що часу у вас нема, але це не так – треба просто наперед визначити, виділити його для читання. Простіше кажучи, встановити фіксований графік. Багато часу не треба, достатньо й 20 хвилин на день, головне – дисципліновано дотримуватися графіку. Створіть ідеальну атмосферу. Щоб читати зосереджено, вам слід прибрати смартфон або будь-який інший екран геть від себе. Щоб екран у жодному разі не був під рукою – це може бути кав'ярня, куди ви не берете телефон, або інша кімната вдома. У ліжку при цьому читати не варто – ви можете заснути.

Щоб читати зосереджено, вам слід прибрати смартфон або будь-який інший екран геть від себе. Щоб екран у жодному разі не був під рукою – це може бути кав'ярня, куди ви не берете телефон, або інша кімната вдома. У ліжку при цьому читати не варто – ви можете заснути. Святкуйте дрібні успіхи. Ставте собі невеликі цілі та відзначайте досягнення. Наприклад, сьогодні прочитати 5 сторінок за день, завтра 10 тощо. Будь-який прогрес – це добре.

Отже, читайте, та враховуйте все, про що ми згадували. І не забувайте, що у такий спосіб ви тренуєте свій розум, а процес цей, як і будь-які інші тренування, має бути регулярним та невіддільним від вашого життя.