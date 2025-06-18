Насправді новини й соцмережі вплинули на дуже багатьох, навіть на тих, хто раніше читав часто й багато. Чому це відбувається і як завадити – розповість 24 Канал із посиланням на GQ.
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Чому стало важко прочитати книгу від початку до кінця
- Як ми вже зазначили, перша причина, чому стало важко читати книгу до кінця, це засилля новин і розваг, пов'язаних із надмірним використанням інтернету. Мережа змінила наше мислення та здатність зосереджувати увагу, тож читання тексту на папері стало викликом для концентрації.
- Друга причина – ми звикли, що фільми, серіали або короткі відео з соцмереж одразу нас стимулюють, вони сповнені дій та одночасного розвитку сюжетів. Книга не пропонує цього, вона вимагає глибокої розумової роботи без візуальних і звукових стимулів. Відтак текст часто викликає відчуття розумового виснаження, що щонайменше не стимулює сідати читати після важкого робочого дня.
- Третя причина – читання цілої книги приносить все менше задоволення, а освітні системи все менше вимагають повного читання творів, вважаючи за достатнє хрестоматійних знань. Це, ясна річ, не сприяє розвитку інтересу до читання у молоді.
Чому нам важче читати і як із цим боротися / Фото freepik
А як таки прочитати книгу повністю
Наш мозок змінився через взаємодію з інтернетом, але не безповоротно – ми можемо змінити його назад і відновити свою концентрацію. А все тому, що мозок нейропластичний, і ми можемо його тренувати самі. Ось кілька вправ для цього:
- Знайдіть правильний час. Ви можете думати, що часу у вас нема, але це не так – треба просто наперед визначити, виділити його для читання. Простіше кажучи, встановити фіксований графік. Багато часу не треба, достатньо й 20 хвилин на день, головне – дисципліновано дотримуватися графіку.
- Створіть ідеальну атмосферу. Щоб читати зосереджено, вам слід прибрати смартфон або будь-який інший екран геть від себе. Щоб екран у жодному разі не був під рукою – це може бути кав'ярня, куди ви не берете телефон, або інша кімната вдома. У ліжку при цьому читати не варто – ви можете заснути.
- Святкуйте дрібні успіхи. Ставте собі невеликі цілі та відзначайте досягнення. Наприклад, сьогодні прочитати 5 сторінок за день, завтра 10 тощо. Будь-який прогрес – це добре.
Отже, читайте, та враховуйте все, про що ми згадували. І не забувайте, що у такий спосіб ви тренуєте свій розум, а процес цей, як і будь-які інші тренування, має бути регулярним та невіддільним від вашого життя.