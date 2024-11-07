Как и когда надо взвешиваться, чтобы данные были максимально точными
Становясь на весы, вы можете измерить свой прогресс в похудении или просто фиксировать изменения. Но важно делать это правильно. Чтобы получить максимально точные данные, нужно учесть несколько важных моментов.
Просто стать на весы – не лучший вариант, потому что увиденная цифра не скажет, какой у вас процент жира или мышц, или сколько вы набираете или теряете. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, как же нужно взвешиваться.
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Как и когда взвешиваться, чтобы видеть точные данные
Если вы собираетесь взвешиваться, хорошо было бы выработать для этого определенную рутину или утренний ритуал. С расписанием и пониманием того, что есть много вещей, которые могут повлиять на цифру на весах.
В какое время суток лучше всего взвешиваться?
По данным Consumer Report и CNET, лучше всего взвешиваться утром, до того, как вы позавтракаете или выпьете кофе, поскольку еда и напитки могут влиять на ваш вес. В идеале – вы всегда должны взвешиваться в одно и то же время суток и при одинаковых условиях.
Утро – лучшее время, потому что вы даете своему организму возможность правильно переварить все, что вы съели и выпили накануне, оставляя желудок относительно пустым,
– указывают на CNET.
Однозначно не стоит взвешиваться сразу после еды, употребления большого количества жидкости или после физических нагрузок (после них ваше тело более обезвожено, и это может создать ложное впечатление, что вы весите меньше).
Как часто нужно взвешиваться?
Не нужно взвешиваться несколько раз в день. Но если вы действительно хотите достичь и поддерживать свой целевой вес, регулярное взвешивание может помочь.
Даже если вы будете взвешиваться раз в неделю, то уже сможете увидеть изменения в вашем организме. Вы начнете замечать разницу в том, как ваша одежда сидит на вас, когда будете считать количество сброшенных килограммов,
– пишет WebMd.
А люди, которые взвешиваются ежедневно, могут стать еще успешнее в этом смысле. Ведь они смогут видеть даже небольшие изменения и делать коррективы, чтобы оставаться на правильном пути.
Что нужно сделать перед взвешиванием?
- Понять свою цель, чего вы хотите достичь: похудеть или набрать вес, или какого веса вы хотите достичь. Если вы станете на весы, не зная, для чего вы это делаете, это не навредит вам, но и не принесет пользы.
- Сходить в туалет. С переполненным мочевым пузырем или кишечником вы весите больше, и цифра на весах будет неточной.
- Не есть и не пить. То, что вы едите и пьете, заставляет вас весить больше, потому что ваш желудок полон и мочевой пузырь тоже.
- Надеть легкую одежду. Одежда увеличивает вес и не позволяет увидеть точные показатели. Стоит даже использовать одинаковую одежду каждый раз, легкие и только необходимые вещи.
- Положить весы на ровную поверхность. Важно, чтобы ваши весы лежали на твердой ровной поверхности – это позволит вам распределить вес равномерно и увидеть более точный и правильный результат.