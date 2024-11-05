Если вы хотите вылепить тело, как у Тома Харди в фильме "Веном: Последний танец", то мы расскажем, как это сделать. 24 Канал, ссылаясь на Eterno Body, поделится программой тренировок голливудского актера.

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Харди очень и очень много работает над собой

Итак, путь Харди к популярности не был одномоментным. Когда он получил роль бойца ММА в фильме "Воин", ему пришлось переключиться и сосредоточиться на тренировках по смешанным боевым искусствам. Это означало погружение с головой в бокс, кикбоксинг и джиу-джитсу, чтобы не только оставаться стройным, но и научиться бросаться на землю, как профессионал.

Но когда дело доходит до построения мышечного каркаса, каким он известен, все сводится к работе со штангой. Тренировка Гарди "Веном: Последний танец" вдохновляется принципами дополнительной тренировки в рамках программы Adonis Evolution Bulking Program от Eternobody – шестимесячного режима, состоящего из четырех основных фаз, предназначенных для наращивания серьезной мышечной массы.

В течение этого восьминедельного периода вы будете оттачивать развитие груди и спины. Представьте себе тяжелые подъемы в диапазоне 5 – 15 повторений, с основным акцентом на развитие силы и постоянным повышением ставки с прогрессирующим перегрузом.

План таков: вы будете посещать тренажерный зал трижды в неделю, обязательно давая мышцам достаточно времени на восстановление в перерывах между тренировками. Первые две тренировки будут чередоваться между упражнениями на верхнюю и нижнюю часть тела, а третье занятие будет посвящено увеличению объема груди и плеч.

Поэтому хватайте свою спортивную сумку и готовьтесь к тому, чтобы направить свой внутренний супергеройский порыв в нужное русло. С тренировками от Харди в вашем арсенале вы быстро станете на путь к раскрытию своего телосложения, достойного "Венома".

Том Харди во время одной из своих тренировок / Фото из инстаграма Харди

Тренировка Харди для "Венома"

Понедельник! Полная тренировка верхней части тела

Наклонный жим штанги: 3 подхода по 4 – 6, 6 – 8, 8 – 10 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Жим штанги стоя: 3 подхода по 4 – 6, 6 – 8, 8 – 10 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Байесовские тросовые скручивания: 3 подхода по 8 – 12 повторений (прямые подходы);

Наклоны DB Extensions: 3 подхода по 8 – 12 повторений (прямые подходы);

Тросовый Y-подъем (тягачи для меча): 1 подходы по 12 – 15 повторений + 4 подхода по 3 – 5 повторений (тренировка с паузами);

Тросовые ряды: 1 подходы по 15 – 20 повторений + 3 подхода по 6 – 8 повторений (тренировка с паузами).

Среда! Нижняя часть тела, пресс.

Приседания со штангой на спине: 3 подхода по 4 – 6, 6 – 8, 8 – 10 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Румынская становая тяга: 3 подхода по 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Выпады при ходьбе: 3 подхода по 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Подъемы икр: 3 подхода по 10 – 15 повторений (прямые подходы);

Подъемы висячих ног: 3 подхода по 10 – 15 повторений (прямые подходы);

Пожимание кабеля на одной руке: 4 подхода по 12 – 15 повторений (обычная тренировка с пирамидой).

Том Харди тренируется для съемок в "Веноме" / Фото из инстаграма Харди

Пятница! Акцент на грудь и спину.

Подтягивания с отягощением: 3 подхода по 4 – 6, 6 – 8, 8 – 10 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Наклоны с отягощением: 3 подхода по 4 – 6, 6 – 8, 8 – 10 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Разведение гантелей со штангой в наклоне: 3 подхода по 4 – 6, 6 – 8, 8 – 10 повторений (тренировка с обратной пирамидой);

Маховая обратная тяга: 1 подходы по 12 – 15 повторений + 4 подхода по 3 – 5 повторений (тренировка с паузами);

Боковые подъемы на тросе: 1 подходы по 12 – 15 повторений + 4 подхода по 3 – 5 повторений (тренировка с паузами).

Важные моменты этой тренировки

Погружаясь в режим тренировок Тома Гарди в фильме "Веном: Последний танец", очень важно понимать мельчайшие детали, которые делают его тренировки такими эффективными. Рассмотрим некоторые ключевые моменты, о которых стоит помнить, когда вы начинаете свой собственный путь к статусу супергероя.

Во-первых, это тренировки с обратной пирамидой. Эта техника позволяет начать тренировку со взрыва, выполняя самые тяжелые подходы с самого начала. Выложившись на полную, сделайте заслуженную трехминутную передышку, а затем уменьшите вес на 10% и сделайте еще несколько повторений. Это все о том, чтобы начать сильным и закончить более сильным, чтобы максимизировать эти достижения.

Часть тренировок осуществляется по обратной пирамиде / Фото Drazen Zigic

Далее у нас есть тренировки с паузами – это меняет правила игры для легких подходов с высоким уровнем повторений. После того, как вы выбили 12 – 15 подходов, сделайте быструю 10 – 15 секундную передышку перед тем, как вернуться к четырем мини-сетам по 3 – 5 подходов каждый. Эта техника испытывает ваши мышцы на прочность, максимизируя задействование мышечных волокон, подталкивая их к абсолютному пределу для максимального роста.

И, наконец, поговорим об обычных тренировках с пирамидой. Этот метод заключается в постепенном увеличении веса с каждым подходом, стремясь достичь той золотой середины мышечной усталости к последнему подходу, не рискуя получить травму или перетренированность. Начните с легкого веса, продвигайтесь вверх и заканчивайте сильным подходом, который оставит у вас чувство истощения. С одной – двумя минутами отдыха между подходами вы будете на пути к формированию тела, достойного большого экрана.

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Итак, вот вам несколько ключевых моментов, о которых следует помнить, когда вы будете выполнять тренировки, как в фильме "Веном: Последний танец" Тома Гарди. С этими приемами в вашем арсенале вы будете подготовлены и готовы в кратчайшие сроки выпустить на волю своего внутреннего супергероя.

Важное замечание! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.