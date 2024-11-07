Як і коли треба зважуватися, щоб дані були максимально точними
Стаючи на ваги, ви можете виміряти свій прогрес у схудненні чи просто фіксувати зміни. Але важливо робити це правильно. Щоб здобути максимально точні дані, потрібно врахувати кілька важливих моментів.
Просто стати на ваги – не найкращий варіант, бо побачена цифра не скаже, який у вас відсоток жиру або м'язів, або скільки ви набираєте чи втрачаєте. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, як же потрібно зважуватися.
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Як і коли зважуватися, щоб бачити найточніші дані
Якщо ви збираєтеся зважуватися, добре було б виробити для цього певну рутину або ранковий ритуал. З розкладом і розумінням того, що є багато речей, які можуть вплинути на цифру на вагах.
В який час доби найкраще зважуватися?
За даними Consumer Report і CNET, найкраще зважуватися вранці, до того, як ви поснідаєте або вип'єте каву, оскільки їжа і напої можуть впливати на вашу вагу. В ідеалі – ви завжди повинні зважуватися в один і той самий час доби й за однакових умов.
Ранок – найкращий час, бо ви даєте своєму організму можливість правильно перетравити все, що ви з'їли й випили напередодні, залишаючи шлунок відносно порожнім,
– вказують на CNET.
Однозначно не варто зважуватися одразу після їжі, вживання великої кількості рідини або після фізичних навантажень (після них ваше тіло більш зневоднене, і це може створити хибне враження, що ви важите менше).
Як часто потрібно зважуватися?
Не потрібно зважуватися кілька разів на день. Але якщо ви дійсно прагнете досягти й підтримувати свою цільову вагу, регулярне зважування може допомогти.
Навіть якщо ви зважуватиметеся раз на тиждень, то вже зможете побачити зміни у вашому організмі. Ви почнете помічати різницю в тому, як ваш одяг сидить на вас, коли будете рахувати кількість скинутих кілограмів,
– пише WebMd.
А люди, які зважуються щодня, можуть стати ще успішнішими в цьому сенсі. Адже вони зможуть бачити навіть невеликі зміни та робити корективи, щоб залишатися на правильному шляху.
Що потрібно зробити перед зважуванням?
- Зрозуміти свою мету, чого ви хочете досягти: схуднути чи набрати вагу, чи якої ваги ви хочете досягти. Якщо ви станете на ваги, не знаючи, для чого ви це робите, це не зашкодить вам, але й не принесе користі.
- Сходити до туалету. З переповненим сечовим міхуром або кишківником ви важите більше, і цифра на вагах буде неточною.
- Не їсти й не пити. Те, що ви їсте і п'єте, змушує вас важити більше, тому що ваш шлунок повний і сечовий міхур теж.
- Вбрати легкий одяг. Одяг збільшує вагу і не дозволяє побачити точні показники. Варто навіть використовувати однаковий одяг щоразу, легкі та тільки необхідні речі.
- Покласти вагу на рівну поверхню. Важливо, щоб ваша вага лежала на твердій рівній поверхні – це дозволить вам розподілити вагу рівномірно та побачити більш точний і правильний результат.