Миллиардер раскрыл секрет успеха: не деньги, а нечто совершенно другое меняет вашу жизнь

Что можно считать ключом к успеху в жизни? Разные соображения есть на этот счет, но особенно нам интересны те, которые высказывают как раз самые богатые и успешные люди.

Ведь свое мнение они сформировали на основе собственной, успешной, жизни. Один из таких – Ричард Брэнсон, и 24 Канал благодаря GQ расскажет, что тот считает ключом к успеху.

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Ричард Брэнсон поделился ключом к успеху: почему репутация важнее всего?

Ричард Брэнсон является очень известным бизнесменом. И он говорит, что ключ к большему успеху в жизни, к росту, прогрессу, достижению целей – это даже нечто проще, чем вы себе представляете.

Успех бывает разным. Для кого-то это хорошая работа и большая зарплата, для кого-то – в целом счастливая жизнь, кому-то надо воплотить свой бизнес-проект, а для кого-то важной целью является роскошь вокруг. Но все виды успеха имеют одну общую черту.

Речь идет, если обобщить, о достижении определенных целей. Люди, которые уже это сделали, например Билл Гейтс или Уоррен Баффет, делятся своей мудростью и советами с теми, кто еще в процессе. Среди таких успешных людей есть и миллиардер из Virgin Group Ричард Брэнсон.

Как построить счастье и успех? Менять жизнь других людей, говорит Ричард Брэнсон! / Фото AP

Так вот, он утверждает, что для успеха следует сосредоточиться на одном ключевом моменте. То есть не следует измерять успех по размеру банковского счета, и не стоит деньги ставить во главу мотивации. А стоит ставить – репутацию, чтобы люди, которые работают с вами, гордились тем, что они создали.

То, что сегодня делают предприниматели во всем мире, и единственная причина, почему они достигают успеха, – это то, что они меняют жизнь других людей. И это все, что на самом деле имеет значение,

– заявляет Брэнсон.

Итак, перед принятием решений о каком либо действии в бизнесе нужно задавать себе вопрос: "Если я буду это делать, может ли это быть лучше того, что делают все остальные? Может ли это изменить мир к лучшему?"

А когда ответите, ищите то, что вас действительно интересует, что вам нравится исследовать. С этим у вас будет больше шансов испытывать счастье от того, что вы делаете, и от своей жизни в целом.

Для успеха придется много и тяжело работать и быть настойчивым, а это легче, когда вы делаете то, что вам нравится. И когда достигаете того, чем гордитесь.