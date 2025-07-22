Мільярдер розкрив секрет успіху: не гроші, а дещо геть інше змінює ваше життя

Що можна вважати ключем до успіху в житті? Різні міркування є щодо цього, але особливо нам цікаві ті, які висловлюють якраз найбагатші та найуспішніші люди.

Адже свою думку вони сформували на основі власного, успішного, життя. Один із таких – Річард Бренсон, і 24 Канал завдяки GQ розповість, що той вважає ключем до успіху.

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Річард Бренсон поділився ключем до успіху: чому репутація важливіша за все?

Річард Бренсон є дуже відомим бізнесменом. І він каже, що ключ до більшого успіху в житті, до зростання, прогресу, досягнення цілей – це навіть дещо простіше, ніж ви собі уявляєте.

Успіх буває різним. Для когось це хороша робота і велика зарплата, для когось – загалом щасливе життя, комусь треба втілити свій бізнес-проєкт, а для когось важливою метою є розкіш навколо. Але всі види успіху мають одну спільну рису.

Мовиться, якщо узагальнити, про досягнення певних цілей. Люди, які вже це зробили, як-от Білл Гейтс чи Воррен Баффет, діляться своєю мудрістю та порадами з тими, хто ще в процесі. Серед таких успішних людей є й мільярдер із Virgin Group Річард Бренсон.

Як побудувати щастя та успіх? Змінювати життя інших людей, каже Річард Бренсон! / Фото AP

Так от, він стверджує, що задля успіху слід зосередитися на одному ключовому моменті. Тобто не слід вимірювати успіх за розміром банківського рахунку, і не варто гроші брати за головну мотивацію. А варто брати – репутацію, щоб люди, які працюють з вами, пишалися тим, що вони створили.

Те, що сьогодні роблять підприємці в усьому світі, і єдина причина, чому вони досягають успіху, – це те, що вони змінюють життя інших людей. І це все, що насправді має значення,

– заявляє Бренсон.

Отже, перед ухваленням рішень щодо якоїсь дії у бізнесі потрібно ставити собі питання: "Якщо я буду це робити, чи може це бути кращим за те, що роблять усі інші? Чи може це змінити світ на краще?"

А коли відповісте, шукайте те, що вас дійсно цікавить, що вам подобається досліджувати. З цим у вас буде більше шансів відчувати щастя від того, що ви робите, і від свого життя загалом.

Задля успіху доведеться багато і важко працювати та бути наполегливим, а це легше, коли ви робите те, що вам подобається. І коли досягаєте того, чим пишаєтеся.