Эксперт по автотранспорту Мария Маккарти дала полезный совет всем водителям. Она предложила зимой возить с собой кошачий наполнитель, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Стоит внимания Вы могли не подозревать, что переключали передачи неправильно: эксперт назвал "золотое правило"

Зачем возить кошачий наполнитель в авто

Рассыпать кошачий наполнитель вокруг колес – полезный хак для обеспечения сцепления с дорогой, или вы можете использовать коврики для ног или собрать немного веток или гравия,

– предлагает она.

Это особенно актуально, если "вы возвращаетесь к своему автомобилю после снегопада", когда вам может быть "труднее сдвинуться с места".

Наполнитель поможет, если на дороге слишком скользко / Фото freepik

Еще одна тема среди советов экспертов – держать передачи на высокой скорости, чтобы сохранить контроль над автомобилем. Имон Терли, генеральный директор компании по прокату MPV, сказал: "Высокая передача, например, четвертая или пятая, – это то, что вам нужно на ровном участке дороги или на скользкой поверхности, поскольку она обеспечивает большую экономию топлива и меньшую нагрузку на двигатель вашего автомобиля. Однако, переключайтесь на низшую передачу, когда вам нужна большая мощность, например, при подъеме на холм или для быстрого ускорения".

Еще одна идея – выключить круиз-контроль. Когда вы включаете круиз-контроль, автомобиль может восстановить контроль над дроссельной заслонкой, когда система неправильно интерпретирует дорожные условия. Вы можете почувствовать внезапные всплески ускорения, когда едете по снегу или по гололеду. Шины могут потерять сцепление с дорогой, что приведет к буксованию или пробуксовке. Отключите круиз-контроль, чтобы получить полный ручной контроль над ускорением и избежать этих рисков.

Задняя загрузка автомобиля дополнительным весом также обезопасит вас, независимо от того, перевозите ли вы детей, мешки с песком или чемоданы.

Дополнительный вес, например, мешки с песком, улучшает сцепление задних колес с дорогой. Большинство автомобилей RWD имеют режим "снег" или "сцепление", который вы можете активировать для лучшего контроля. Песок также может пригодиться под колесами, если вы застрянете в снегу.

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И напоследок, будьте готовы к худшему. Держите сумку с одеялами, едой и жидкостью на случай, если все действительно пойдет наперекосяк. Чтобы не наедаться вволю, Мария рекомендует "выбрать что-то вроде энергетического батончика со вкусом, который вам не нравится".