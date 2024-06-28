Но при этом они прибегали к строгим диетам или интенсивным тренировкам только лишь ради роли. Эти истории из Голливуда наглядно демонстрируют, насколько опасным для здоровья может быть такой подход.
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Ченнинг Татум, Зак Эфрон, Крис Хемсворт и другие
- Ченнинг Татум сказал, почему не хотел сниматься в третьем фильме "Супер Майк": "Даже если ты тренируешься, быть в такой форме – это неестественно. Это даже не здорово. Надо морить себя голодом. Я не думаю, что когда ты такой худой, это на самом деле здорово".
- Брэдли Куперу пришлось набрать вес для роли в "Американском снайпере" 2014. Тренер Брэдли сказал, что актера "пришлось кормить силой". Брэдли же сказал: "Это был настоящий шок для моего тела. Если ты получаешь 6000 калорий в день, то быстро стареешь". Ежедневный рацион его тогда насчитывал 5 приемов пищи, напиток до и после тренировки и энергетические батончики.
- Зак Эфрон сказал, что после съемок в "Спасателях Малибу" 2017 он больше никогда не хотел быть в такой форме: "Это было очень тяжело. Ты работаешь почти без свободы действий. У тебя есть вещи, о которых ты волнуешься. Как превратить свои 6 кубиков в 4. И тому подобное дерьмо. Это просто тупо. Я не ел углеводов около 6 месяцев. Я чуть не сошел с ума".
Эти актеры пошли на большие жертвы ради роли / Коллаж 24 Канала из фотографий АР и Interview Magazine
- Александр Скарсгард рассказал, что для подготовки к съемкам в фильме "Легенда о Тарзане" 2016 он в течение 8 месяцев ничего не ел и не тренировался. Первые 3 месяца он сосредоточился на наборе массы и потреблял ежедневно 7000 калорий, в основном из мяса и картофеля, при этом "ходил по съемочной площадке и постоянно ел". На следующем этапе диеты он ел 6 раз в день небольшими порциями, что "сводило с ума от голода".
- Для фильма "Терминатор: Генезис" 2015 Джай Кортни сосредоточился на том, чтобы стать стройным. Его тренер вспоминал: "Мы тренировались в любое время дня и ночи. Мы включали музыку на полную и устанавливали время для больших циклов, которые мы делали". Для "Отряда самоубийц" 2016 года Джай постоянно ел много протеина, чтобы набрать массу: "Это была одна из тех вещей, которые истощали. Например, просыпаться и есть овсянку, куриные грудки и 6 яиц".
- Крис Хемсворт похудел на 15 килограммов за 4 недели для фильма "В сердце моря" 2015, где он сыграл голодного китобоя. Чтобы похудеть, он ел всего 500 калорий в день: "В какой-то момент дневной рацион состоял из вареного яйца, пары крекеров и палочки сельдерея".