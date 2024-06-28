Але при цьому вони вдавалися до суворих дієт або інтенсивних тренувань лише заради ролі. Ці історії з Голлівуду наочно демонструють, наскільки небезпечним для здоров'я може бути такий підхід.

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Ченнінг Татум, Зак Ефрон, Кріс Хемсворт та інші

Ченнінг Татум сказав, чому не хотів зніматися в третьому фільмі "Супер Майк" : "Навіть якщо ти тренуєшся, бути в такій формі – це неприродно. Це навіть не здорово. Треба морити себе голодом. Я не думаю, що коли ти такий худий, це насправді здорово".

сказав, чому не хотів зніматися в третьому фільмі : "Навіть якщо ти тренуєшся, бути в такій формі – це неприродно. Це навіть не здорово. Треба морити себе голодом. Я не думаю, що коли ти такий худий, це насправді здорово". Бредлі Куперу довелося набрати вагу для ролі в "Американському снайпері" 2014. Тренер Бредлі сказав, що актора "довелося годувати силоміць". Бредлі ж сказав: "Це був справжній шок для мого тіла. Якщо ти отримуєш 6000 калорій на день, то швидко старієш". Щоденний раціон його тоді нараховував 5 прийомів їжі, напій до і після тренування та енергетичні батончики.

довелося набрати вагу для ролі в 2014. Тренер Бредлі сказав, що актора "довелося годувати силоміць". Бредлі ж сказав: "Це був справжній шок для мого тіла. Якщо ти отримуєш 6000 калорій на день, то швидко старієш". Щоденний раціон його тоді нараховував 5 прийомів їжі, напій до і після тренування та енергетичні батончики. Зак Ефрон сказав, що після зйомок у "Рятувальниках Малібу" 2017 він більше ніколи не хотів бути в такій формі: "Це було дуже важко. Ти працюєш майже без свободи дій. У тебе є речі, про які ти хвилюєшся. Як перетворити свої 6 кубиків у 4. І тому подібне лайно. Це просто тупо. Я не їв вуглеводів близько 6 місяців. Я мало не збожеволів".

Ці актори пішли на великі жертви заради ролі / Колаж 24 Каналу зі світлин АР та Interview Magazine