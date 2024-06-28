Але при цьому вони вдавалися до суворих дієт або інтенсивних тренувань лише заради ролі. Ці історії з Голлівуду наочно демонструють, наскільки небезпечним для здоров'я може бути такий підхід.
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Ченнінг Татум, Зак Ефрон, Кріс Хемсворт та інші
- Ченнінг Татум сказав, чому не хотів зніматися в третьому фільмі "Супер Майк": "Навіть якщо ти тренуєшся, бути в такій формі – це неприродно. Це навіть не здорово. Треба морити себе голодом. Я не думаю, що коли ти такий худий, це насправді здорово".
- Бредлі Куперу довелося набрати вагу для ролі в "Американському снайпері" 2014. Тренер Бредлі сказав, що актора "довелося годувати силоміць". Бредлі ж сказав: "Це був справжній шок для мого тіла. Якщо ти отримуєш 6000 калорій на день, то швидко старієш". Щоденний раціон його тоді нараховував 5 прийомів їжі, напій до і після тренування та енергетичні батончики.
- Зак Ефрон сказав, що після зйомок у "Рятувальниках Малібу" 2017 він більше ніколи не хотів бути в такій формі: "Це було дуже важко. Ти працюєш майже без свободи дій. У тебе є речі, про які ти хвилюєшся. Як перетворити свої 6 кубиків у 4. І тому подібне лайно. Це просто тупо. Я не їв вуглеводів близько 6 місяців. Я мало не збожеволів".
Ці актори пішли на великі жертви заради ролі / Колаж 24 Каналу зі світлин АР та Interview Magazine
- Александр Скарсгард розповів, що для підготовки до зйомок у фільмі "Легенда про Тарзана" 2016 він протягом 8 місяців нічого не їв і не тренувався. Перші 3 місяці він зосередився на наборі маси та споживав щодня 7000 калорій, в основному з м'яса і картоплі, при цьому "ходив по знімальному майданчику і постійно їв". На наступному етапі дієти він їв 6 разів на день невеликими порціями, що "зводило з розуму від голоду".
- Для фільму "Термінатор: Генезис" 2015 Джай Кортні зосередився на тому, щоб стати струнким. Його тренер згадував: "Ми тренувалися в будь-який час дня і ночі. Ми вмикали музику на повну і встановлювали час для великих циклів, які ми робили". Для "Загону самогубців" 2016 Джай постійно їв багато протеїну, щоб набрати масу: "Це була одна з тих речей, які виснажували. Наприклад, прокидатися і їсти вівсянку, курячі грудки та 6 яєць".
- Кріс Хемсворт схуд на 15 кілограмів за 4 тижні для фільму "У серці моря" 2015, де він зіграв голодного китобоя. Щоб схуднути, він їв лише 500 калорій на день: "У якийсь момент денний раціон складався з вареного яйця, пари крекерів і палички селери".