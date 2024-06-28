"Пришлось кормить его силой": эти звезды согласились изменить свое тело ради роли в фильме

В последнее время становится все более заметно, как кино и телевидение способствуют популяризации нездоровых пищевых привычек. Многие актеры выражали беспокойство по этому поводу.

Но при этом они прибегали к строгим диетам или интенсивным тренировкам только лишь ради роли. Эти истории из Голливуда наглядно демонстрируют, насколько опасным для здоровья может быть такой подход.

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Ченнинг Татум, Зак Эфрон, Крис Хемсворт и другие

Ченнинг Татум сказал, почему не хотел сниматься в третьем фильме "Супер Майк" : "Даже если ты тренируешься, быть в такой форме – это неестественно. Это даже не здорово. Надо морить себя голодом. Я не думаю, что когда ты такой худой, это на самом деле здорово".

сказал, почему не хотел сниматься в третьем фильме : "Даже если ты тренируешься, быть в такой форме – это неестественно. Это даже не здорово. Надо морить себя голодом. Я не думаю, что когда ты такой худой, это на самом деле здорово". Брэдли Куперу пришлось набрать вес для роли в "Американском снайпере" 2014. Тренер Брэдли сказал, что актера "пришлось кормить силой". Брэдли же сказал: "Это был настоящий шок для моего тела. Если ты получаешь 6000 калорий в день, то быстро стареешь". Ежедневный рацион его тогда насчитывал 5 приемов пищи, напиток до и после тренировки и энергетические батончики.

пришлось набрать вес для роли в 2014. Тренер Брэдли сказал, что актера "пришлось кормить силой". Брэдли же сказал: "Это был настоящий шок для моего тела. Если ты получаешь 6000 калорий в день, то быстро стареешь". Ежедневный рацион его тогда насчитывал 5 приемов пищи, напиток до и после тренировки и энергетические батончики. Зак Эфрон сказал, что после съемок в "Спасателях Малибу" 2017 он больше никогда не хотел быть в такой форме: "Это было очень тяжело. Ты работаешь почти без свободы действий. У тебя есть вещи, о которых ты волнуешься. Как превратить свои 6 кубиков в 4. И тому подобное дерьмо. Это просто тупо. Я не ел углеводов около 6 месяцев. Я чуть не сошел с ума".

Эти актеры пошли на большие жертвы ради роли / Коллаж 24 Канала из фотографий АР и Interview Magazine