Не говоря о его влиянии на ваше настроение и уровень энергии. К счастью, можно легко сократить количество сахара, которое вы потребляете за день. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о 4 привычках, которые вам в этом помогут.

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Какие привычки помогают уменьшить потребление сахара

На Harvard Health можно найти ряд статей о том, что потребление сахара можно уменьшить. Там указывают на несколько полезных привычек, нужных именно для этого.

Завтракайте. Начните день с сытного, питательного завтрака, чтобы не хотелось есть. Овсяные хлопья, яйца и фрукты – хороший выбор. Не обязательно есть его очень рано, и это не обязательно должна быть большая порция, но употребление утром чего-то полезного помогает вам иметь больше энергии.

Начните день с сытного, питательного завтрака, чтобы не хотелось есть. Овсяные хлопья, яйца и фрукты – хороший выбор. Не обязательно есть его очень рано, и это не обязательно должна быть большая порция, но употребление утром чего-то полезного помогает вам иметь больше энергии. Держите соблазны подальше от себя. Ваш дом не должен быть зоной, свободной от сахара, просто ваше любимое печенье или конфеты должны лежать в труднодоступном месте. То есть кладите сладкую пищу подальше от глаз, спрячьте ее за полезными продуктами. Когда вы привыкаете есть меньше сладкого, то меньше его и хотите, более того – вы чувствуете более сильное удовольствие от меньшего количества сладкого.

С этими советами можно легко сократить количество сахара, которое вы потребляете за день / Фото freepik

Добавляйте в свой рацион больше цельных и необработанных продуктов. Они могут вытеснить из вашего рациона переработанные источники добавленного сахара. Идея в том, что при употреблении большего количества богатых питательными веществами, необработанных, натуральных продуктов у вас останется меньше места для вредных. Вот почему важен порядок потребления пищи – если вы начнете с вредной, то наедитесь ею, но если вы начнете со здоровой, то уже не наедитесь вредной.

Они могут вытеснить из вашего рациона переработанные источники добавленного сахара. Идея в том, что при употреблении большего количества богатых питательными веществами, необработанных, натуральных продуктов у вас останется меньше места для вредных. Вот почему важен порядок потребления пищи – если вы начнете с вредной, то наедитесь ею, но если вы начнете со здоровой, то уже не наедитесь вредной. Читайте этикетки во время покупок. Здесь не надо быть одержимым или верить, что все вокруг плохое или опасное, просто следует понимать, что в продуктах, о которых вы даже не думали, например в заправках для салатов или приправах, может быть скрыт сахар. Гарвард рекомендует в супермаркете останавливаться на мгновение, чтобы читать этикетки и понимать, что вы едите, и чтобы вы могли быть немного более взвешенным с сахаром.

И простое напоминание напоследок: будьте особенно осторожны со сладкими напитками. Они являются одним из худших способов потребления сахара.