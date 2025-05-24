Не говоря о его влиянии на ваше настроение и уровень энергии. К счастью, можно легко сократить количество сахара, которое вы потребляете за день. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о 4 привычках, которые вам в этом помогут.
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Какие привычки помогают уменьшить потребление сахара
На Harvard Health можно найти ряд статей о том, что потребление сахара можно уменьшить. Там указывают на несколько полезных привычек, нужных именно для этого.
- Завтракайте. Начните день с сытного, питательного завтрака, чтобы не хотелось есть. Овсяные хлопья, яйца и фрукты – хороший выбор. Не обязательно есть его очень рано, и это не обязательно должна быть большая порция, но употребление утром чего-то полезного помогает вам иметь больше энергии.
- Держите соблазны подальше от себя. Ваш дом не должен быть зоной, свободной от сахара, просто ваше любимое печенье или конфеты должны лежать в труднодоступном месте. То есть кладите сладкую пищу подальше от глаз, спрячьте ее за полезными продуктами. Когда вы привыкаете есть меньше сладкого, то меньше его и хотите, более того – вы чувствуете более сильное удовольствие от меньшего количества сладкого.
С этими советами можно легко сократить количество сахара, которое вы потребляете за день / Фото freepik
- Добавляйте в свой рацион больше цельных и необработанных продуктов. Они могут вытеснить из вашего рациона переработанные источники добавленного сахара. Идея в том, что при употреблении большего количества богатых питательными веществами, необработанных, натуральных продуктов у вас останется меньше места для вредных. Вот почему важен порядок потребления пищи – если вы начнете с вредной, то наедитесь ею, но если вы начнете со здоровой, то уже не наедитесь вредной.
- Читайте этикетки во время покупок. Здесь не надо быть одержимым или верить, что все вокруг плохое или опасное, просто следует понимать, что в продуктах, о которых вы даже не думали, например в заправках для салатов или приправах, может быть скрыт сахар. Гарвард рекомендует в супермаркете останавливаться на мгновение, чтобы читать этикетки и понимать, что вы едите, и чтобы вы могли быть немного более взвешенным с сахаром.
И простое напоминание напоследок: будьте особенно осторожны со сладкими напитками. Они являются одним из худших способов потребления сахара.