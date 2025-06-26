Французский король Людовик XIV, которого еще называли Король-Солнце, мог похвастаться не одной, и не двумя любовницами, пишет Frenchtravel Boutique. Более того, они у него были официальными и родили ему почти два десятка детей. И на них 24 Канал сосредоточит свое внимание!

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И хотя он не сумел догнать своего деда – Генриха IV – по количеству любовниц, а их у него было 33. Людовик Людовик XIV обул его по количеству внебрачных детей. Их у него было аж 16, половину из которых он решил узаконить.

Обратим внимание! К барышням Людовик начал присматриваться еще в юном возрасте – в 16 лет. Говорят, что мать взялась за организацию его первой интимной встречи. Ее он провел с одной из горничных, которая должна была соблазнить будущего Короля-Солнца!

Мы не будем рассказывать обо всех 15 его любовницах. Зато сосредоточим внимание на нескольких известных фигурах, которые оставили большой след в сердце и жизни Людовика XIV.

Олимпия и Мари Манчини

Когда Людовику было десять лет, ко двору из Италии кардинал Джулио Мазарини привез своих племянниц. Известно, что в 16 лет Людовик, который любил танцевать, ухаживал за Олимпией, которая была его сверстницей. Интересно, что ее выдали замуж, когда она была в положении. Впрочем, доказательств того, что ребенок был от Людовика не было.

А вот первой любовью Людовика была Мари, сестра Олимпии. Правда, ее почему-то считали "некрасивой". Связано это было с ее худощавостью и темными волосами. Ох уж эти стандарты красоты. На то время Людовику было 19, а Мари – 18.



Олимпия Манчини была той, за кем ухаживал Людовик XIV / Фото Alamy

Мазарини уже потирал руки, готовясь выдать замуж дочь испанского короля. Сам же Людовик оказывал немалое сопротивление, после чего кардинал уступил свои намерения. Так, Мари осталась девственницей на то время.



Людовик так и не женился на Мари / Фото Alamy

Генриетта

В два года его кузина прибыла во Францию. Как только ее отца казнили, она вместе со своей матерью перебрались в парижский монастырь, где девушка получила прекрасное образование.

По мнению Людовика, Генриетта была "маленькой девочкой". Впрочем, после коронации ее брата Карла II она вышла замуж за брата Людовика, Филиппа, когда ей было 17 лет.



Доказательств того, что между Людовиком и Генриеттой был роман нет / Фото Alamy

Интересно, что доказательств их романа не было. В то же время, чтобы отвести внимание от одной лишь мысли об этом, Людовику приписали ухаживания к ее фрейлине, Луизе де ла Вальер.

Луиза де ла Вальер

Сама Луиза, которой было 17 лет, и не ведала, что была лишь прикрытием – ширмой. Впрочем, Людовик и Луиза таки влюбились друг в друга. И чтобы избежать скандала, будущий король поселил ее в Версале.



Луиза де ла Вальер стала ширмой для Людовика / Фото Alamy

Девушка тайно родила ему двух сыновей. Впрочем, они умерли еще маленькими. А после смерти матери Людовика, Анны Австрийской, она родила ему еще и дочь. Ее король признал и легитимизировал. Сама же Луиза стала герцогиней, но..

Людовик уже увлекся Атенайс де Монтеспан. В течение семи лет Луиза мирилась с унижением, потому что вынуждена была делить короля с новой его любовницей. Не выдержав, она ушла в монастырь, извинившись перед королевой.

Мадам де Монтеспан

Атенайс была образованной и остроумной. И она точно не намеревалась стать любовницей короля. Если же говорить о ее семье, то она была приближенной ко двору. Атенайс была замужем, имела двоих детей и безупречную репутацию. Да и поначалу Людовик не слишком заинтересовался ею.

Впрочем, ее ум и юмор стали настоящим магнитом. И хотя Атенайс сначала отказала королю, после беременности ей пришлось сдаться. Их роман – двойная измена, ведь на тот момент каждый был женат. Правда, Луиза осталась в роли прикрытия.



Мадам де Монтеспан родила семерых детей Людовику XIV / Фото Alamy

Атенайс выносила и родила Людовику семерых детей, из которых шестеро выжили. Интересно, что свои беременности она мастерски маскировала под новым стилем платья. Воспитанием детей занималась Мадам де Ментенон в Париже. Заметим, что из шестерых только троих легитимизировал Людовик. Правда, он не называл их матери во избежание претензий со стороны ее мужа.

Мадемуазель де Фонтанж

Тут все очень и очень запутанно, но мы попробуем объяснить на пальцах. Итак, знакомьтесь с Мари-Анжеликой. Ей было столько же лет, сколько сыну Людовика. Сама девушка была фрейлиной его невестки. По мнению Атенайс, которая знала об аппетитах Людовика, девушка должна была бы стать его временным развлечением. Она называла Мари-Анжелику "глупой, как корзина".

Но Людовика она очаровала, за что он одаривал ее публично. Это разозлило Атенайс, из-за чего она устроила скандал с медведями в покоях Мари-Анжелики.



Мари-Анжелика де Фонтаж очаровала Людовика / Фото Alamy

Что касается потомков, то девушка родила недоношенного сына, который умер. Здоровье Мари-Анжелики ухудшилось. На фоне этого Людовик сделал ее герцогиней и отправил в аббатство. Там она и умерла совсем юной, когда ей было 19 лет.

Если верить слухам, то ее отравили по приказу Атенайс через "Дело о ядах". Собственно, скандалы подвинули Атенайс с позиции его фаворитки. При дворе она осталась, но свое влияние потеряла.

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В конце концов, Людовик остановился. Он женился на Мадам де Ментенон после смерти королевы Марии-Терезы. И ей он был верен до конца своей жизни.