Шесть кубиков за две недели реальнее, чем кажется: получите стальной пресс с этими упражнениями

Никто не будет спорить с тем фактом, что стальной торс – то, о чем мечтают многие мужчины. Но хватит мечтать. Пора действовать и идти навстречу лучшей версии себя.

Для этого 24 Канал собрал упражнения, с помощью которых можно получить стальной пресс. Также мы поделимся советами, которые ускорят прогресс и позволят видеть желаемые результаты в короткие сроки.

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Как быстро накачать пресс

Обратим внимание, что за две недели накачать стальной пресс – задача не из простых. Но если у вас процент жира низкий, то вполне реально сделать свои мышцы рельефными. Если же жира в области живота достаточно, то следует его сжечь с помощью кардио и дефицита калорий. И тогда за 14 дней вы увидите результаты, которые будут вдохновлять двигаться дальше!

Режим тренировок

Тренируемся ежедневно или хотя бы 6 дней в неделю с 1 днем на восстановление.

Делаем по 2 подхода утром и вечером – по 15 – 20 минут.

Комбинируем силовые упражнения для пресса, а также кардио, которое поможет сжигать лишний жир.

Какие упражнения выполнять

1. Планка

Ежедневно минимум по 1 минуте. В идеале – до 3 минут.

Преимущества этого упражнения: оно привлекает все мышцы пресса, а также спины; а еще улучшает вашу осанку.

Можно выполнять также боковую планку, с поднятыми ногами, динамическую (с касаниями плеч).

2. Скручивания

Это база, основа, почва. Выполняем 3 подхода по 15 – 20 раз.

Преимущества этого упражнения: вы изолируете верхний пресс; а еще оно идеально подходит для тех, у кого совсем нет инвентаря для тренировок.

3. Обратные скручивания

Их следует выполнять в 3 подходах по 15 – 20 раз.

Преимущества этого упражнения: с его помощью вы эффективно прорабатываете нижнюю часть живота. К слову, получить кубики пресса там всегда сложнее всего.



Выполняйте различные варианты скручивания / Фото DrobotDean

4. Велосипед

Здесь мы также выполняем 3 подхода по 20 – 30 секунд.

Преимущества этого упражнения: оно позволяет тренировать косые мышцы живота, а также оно имеет кардиоэффект, что позволяет сжигать лишний жир.

5. Подъем ног лежа

Также следует выполнять 3 подхода по 10 – 15 раз.

Преимущества этого упражнения: оно позволяет развивать нижний пресс, а также укрепляет поясницу. А это особенно важно для офисных работников и тех, кто ведет малоподвижный сидячий образ жизни.

6. Складной нож

Выполняйте это упражнение в 3 подхода по 10 – 15 раз.

Преимущества этого упражнения: оно активирует весь пресс одновременно, а также способно тренировать вашу координацию.

7. Альпинист

Выполняйте 3 подхода по 30 секунд каждый.

Преимущества этого упражнения: имеем смесь для пресса и кардио, что позволяет расти рельефу и таять лишнему жиру.

Обратите внимание! Для достижения желаемого результата важно добавлять интервальное кардио (HIIT) – 15 – 20 минут. Это могут быть бег, прыжки на скакалке и бурпи. С помощью кардио мы ускоряем дефицит калорий, благодаря чему приближаемся к желанным кубикам пресса.

Как питаться и какие результаты ожидать

Прежде всего следует минимизировать употребление белого сахара, белого хлеба, газированных напитков и фастфуда.

Вместо этого налегайте на белок (курица, яйца, рыба), клетчатку (овощи), а также обычную негазированную воду.

Что касается последнего приема пищи, то он должен быть не позднее, чем за 2 – 3 часа до сна.



Также важно ответственно относиться к питанию / Фото freepik

Что мы получим через 2 недели?

Если низкий уровень жира, то нас ждет четкий рельеф.

Также у вас будет сильнее кор и улучшенная осанка.

Талия уменьшится в объеме.

И, что не менее важно, вы получите уверенность в собственном теле.

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Не медлите, не откладывайте на завтра работу над собой и своим телом. Эти упражнения не сложные, они призваны не только получить шесть кубиков, но и улучшить вашу осанку и самочувствие.

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