Вы слышали о приседаниях Зерчера? Тренер звезд Marvel Дон Саладино объяснил подробно суть этого упражнения, перескажем его слова на 24 Канал благодаря GQ.

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Что такое приседания Зерчера и почему вам стоит их попробовать

Человек во время режима тренировок, бывает, зацикливается на определенном типе приседаний, но это мешает ему видеть все возможности. Многие не осознают, например, что с помощью такого простого изменения, как поднятие пяток, можно задействовать разные мышцы одним и тем же движением. А другие делают только знаменитое приседание с гирями, и не видят ограничений, связанных с этим приседанием.

Так вот, точно расширят ваше фитнес-мировоззрение приседания Зерчера. Это разновидность приседаний, который почти не отличается от приседаний с кубком (это когда гантель или гирю держат перед грудью, будто кубок), но разница в том, что для увеличения веса используют штангу.

Тренер звезд Marvel Дон Саладино объяснил подробно суть упражнения приседания Зерчера / Фото bodybuilding-wizard.com

Как объясняет тренер Саладино, позиция в приседаниях Зерчера похожа на кубок, но вместо гири вы держите штангу с дисками с помощью предплечий. Вес следует брать такой, чтобы соответствовал вашему уровню физической подготовки.

Это упражнение позволяет, кроме лучшего контроля над движением, добавлять больший вес, поскольку вы больше не зависите от рук, а полагаетесь на все тело, чтобы удержать штангу.

над движением, добавлять больший вес, поскольку вы больше не зависите от рук, а полагаетесь на все тело, чтобы удержать штангу. Плюс таким образом легче увеличивать прогрессивную нагрузку, что является важным для эффективности упражнения на высоком уровне.

К слову, тренер советует использовать защиту для рук, поскольку в начале упражнение может казаться неудобным – ведь вы будете переносить достаточно много килограммов на несколько сложном участке. Однако через пару недель, когда вы набьете руку, уже все будет хорошо.

Итак, если хотите увидеть действительно супергеройские результаты, вы можете добавлять приседания Зерчера ко всем своим тренировкам, и при этом выполнять те же повторения и подходы, что и обычно. Хотя, возможно, придется начать с меньшего количества повторений, потому что вы заметите, что можете делать более глубокие приседания, то есть большие нагрузки на ноги и пресс.