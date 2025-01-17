Выбросьте немедленно: эти аксессуары могут навлечь безденежье на мужчин

Наша жизнь буквально окутана целым рядом суеверий и примет. Некоторые из них касаются вещей, от которых стоит избавиться, чтобы не навлечь на себя безденежье.

В этом материале 24 Канал расскажет вам, от каких аксессуаров следует избавиться мужчинам. Если этого не делать, то не стоит удивляться, что у вас не будут водиться деньги.

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Обратите внимание! Вы не обязаны верить в эти приметы. Но не стоит их игнорировать. Присмотритесь, возможно, игнорирование этих суеверий стоит на пути вашего успеха в жизни.

Изношенный кошелек

Присмотритесь к своему кошельку. Если он изношен, обтертый или даже имеет дырки, – избавьтесь от него. Эзотерики отмечают, что деньги должны быть в порядке. И говорится не только о правильном их составлении, но и о месте, где они хранятся. Поэтому старый кошелек следует поменять на новый, чтобы не было "утечки денег".

Позаботьтесь, чтобы кошелек не был изношенным / Фото halayalex

Дешевые кольца и подделки

Понятное дело, иногда хочется поразить кого-то ярким аксессуаром. Но эзотерики отмечают, что носить дешевые кольца, которые являются подделками на дорогую ювелирку, – не лучшая идея. Таким образом вы можете притягивать к себе нестабильные заработки, а также небольшие гонорары. Лучше купить один красивый перстень, который будет подчеркивать ваш образ, чем иметь множество побрякушек.

Ремень с поврежденной пряжкой

Также следует позаботиться, чтобы ваш ремень был презентабельным. Если пряжка немного повреждена – понесите ее на ремонт. Также можно почистить ее, чтобы она восстановила свой блеск. Эзотерики говорят, что пряжка работает как магнит для денег. Если же она немного побита – есть вероятность, что финансовые потоки не будут притягиваться к вам.

Часы со сломанным механизмом

Касается это тех, кто носит механические часы. Позаботьтесь о том, чтобы механизм был исправным. Если же часы опаздывают или вообще не работают, то это может навлечь безденежье. Вы теряете не только свое время, но и деньги. Поэтому никаких поломанных часов.

Позаботьтесь, чтобы часы работали / Фото freepik.diller

Аксессуары, подаренные незнакомцами

Эзотерики также отмечают, что следует быть осторожным с аксессуарами, подаренными вам незнакомцами. Их вообще лучше выбросить, или оставлять дома. Но если же вы их взяли, то главное – не носить их с собой на постоянной основе. Они могут иметь обратный эффект – отталкивать деньги от вас. Поэтому рандомные аксессуары от незнакомцев – прочь из вашей повседневной жизни.

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Помните, что вы можете влиять на свое финансовое положение. Поэтому, если хотите, чтобы в вашей жизни водились деньги, не игнорируйте эти суеверия.