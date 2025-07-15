Жаркая погода часто становится причиной серьезного недостатка сна. 24 Канал благодаря GQ предлагает рассмотреть вам определенный план действий, как избежать этого или уменьшить влияние.

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Какие снуют проверенные стратегии, чтобы хорошо спать в жару?

Хороший вентилятор . Инвестируйте в качественное устройство, что прослужит вам годы, и чтобы он работал для вас комфортно и безопасно.

. Инвестируйте в качественное устройство, что прослужит вам годы, и чтобы он работал для вас комфортно и безопасно. При экстремальной жаре для ночной прохлады, возможно, придется хранить свои наволочки в морозилке. И за какое-то комфортное для вас время до сна вытянуть и применить их.

в морозилке. И за какое-то комфортное для вас время до сна вытянуть и применить их. Хорошим вариантом будет иметь охлаждающую подушку . Она поможет вам охладиться ночью и регулировать вашу ночную температуру в течение всего года.

. Она поможет вам охладиться ночью и регулировать вашу ночную температуру в течение всего года. Чашка мятного чая со льдом перед сном даст вам эффект охлаждения. А утром не раздвигайте шторы в спальне – чтобы не заходил солнечный свет и тепло, которое будет нагревать комнату.

Жара часто является причиной серьезного недостатка сна, но вы можете кое-что сделать, чтобы это предотвратить / Фото fxquadro@freepik

Ищите одеяла с меньшим показателем теплопроводности и дышащие ткани, такие как лен и хлопок. Защита кровати от жары является и защитой для вашего тела.

с меньшим показателем теплопроводности и дышащие ткани, такие как лен и хлопок. Защита кровати от жары является и защитой для вашего тела. Холодный душ – привлекательная мысль, но специалисты советуют принимать немного теплый душ. Именно он лучше помогает телу остыть.

– привлекательная мысль, но специалисты советуют принимать немного теплый душ. Именно он лучше помогает телу остыть. Если ничего не помогло, или вы забыли это сделать, быстро охладиться можно, если взять полотенце, смочить его в холодной воде и положить на затылок.

Стоит знать Диетолог настаивает, что эти 5 продуктов нельзя есть перед сном

Заметьте, что бессонница или плохой сон могут быть вызваны и не жарой, или не только ею. Весомыми факторами являются стресс, заботы, тревоги и тому подобное. Поэтому ради качественного сна, вполне вероятно, придется применить не только эти советы, а куда более комплексный подход.

К примеру, можно воспользоваться правилом 10-3-2-1-0 – оно помогает улучшить качество сна и содержит рекомендации по питанию, работе, будильнику и общей гигиене сна.