Жаркая погода часто становится причиной серьезного недостатка сна. 24 Канал благодаря GQ предлагает рассмотреть вам определенный план действий, как избежать этого или уменьшить влияние.
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Какие снуют проверенные стратегии, чтобы хорошо спать в жару?
- Хороший вентилятор. Инвестируйте в качественное устройство, что прослужит вам годы, и чтобы он работал для вас комфортно и безопасно.
- При экстремальной жаре для ночной прохлады, возможно, придется хранить свои наволочки в морозилке. И за какое-то комфортное для вас время до сна вытянуть и применить их.
- Хорошим вариантом будет иметь охлаждающую подушку. Она поможет вам охладиться ночью и регулировать вашу ночную температуру в течение всего года.
- Чашка мятного чая со льдом перед сном даст вам эффект охлаждения. А утром не раздвигайте шторы в спальне – чтобы не заходил солнечный свет и тепло, которое будет нагревать комнату.
Жара часто является причиной серьезного недостатка сна, но вы можете кое-что сделать, чтобы это предотвратить / Фото fxquadro@freepik
- Ищите одеяла с меньшим показателем теплопроводности и дышащие ткани, такие как лен и хлопок. Защита кровати от жары является и защитой для вашего тела.
- Холодный душ – привлекательная мысль, но специалисты советуют принимать немного теплый душ. Именно он лучше помогает телу остыть.
- Если ничего не помогло, или вы забыли это сделать, быстро охладиться можно, если взять полотенце, смочить его в холодной воде и положить на затылок.
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Заметьте, что бессонница или плохой сон могут быть вызваны и не жарой, или не только ею. Весомыми факторами являются стресс, заботы, тревоги и тому подобное. Поэтому ради качественного сна, вполне вероятно, придется применить не только эти советы, а куда более комплексный подход.
К примеру, можно воспользоваться правилом 10-3-2-1-0 – оно помогает улучшить качество сна и содержит рекомендации по питанию, работе, будильнику и общей гигиене сна.