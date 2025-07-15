Спекотна погода часто стає причиною серйозного браку сну. 24 Канал завдяки GQ пропонує розглянути вам певний план дій, як уникнути цього або зменшити вплив.
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Які снують перевірені стратегії, щоб добре спати у спеку?
- Хороший вентилятор. Інвестуйте у якісний пристрій, що прослужить вам роки, і щоб він працював для вас комфортно та безпечно.
- За екстремальної спеки для нічної прохолоди, можливо, доведеться зберігати свої наволочки в морозилці. І за якийсь комфортний для вас час до сну витягнути та застосувати їх.
- Гарним варіантом буде мати охолоджувальну подушку. Вона допоможе вам охолодитися вночі та регулювати вашу нічну температуру протягом усього року.
- Чашка м'ятного чаю з льодом перед сном дасть вам ефект охолодження. А зранку не розсувайте штори у спальні – щоб не заходило сонячне світло і тепло, яке нагріватиме кімнату.
Спека часто є причиною серйозного браку сну, але ви можете дещо зробити, щоб цьому запобігти / Фото fxquadro@freepik
- Шукайте ковдри з меншим показником теплопровідності та дихаючі тканини, такі як льон і бавовна. Захист ліжка від спеки є й захистом для вашого тіла.
- Холодний душ – приваблива думка, але фахівці радять приймати трохи теплий душ. Саме він краще допомагає тілу охолонути.
- Якщо нічого не допомогло, або ви забули це зробити, швидко охолодитися можна, якщо взяти рушник, змочити його в холодній воді та покласти на потилицю.
Варто знати Дієтолог наполягає, що ці 5 продуктів не можна їсти перед сном
Зауважте, що безсоння чи поганий сон можуть бути спричинені й не спекою, або не тільки нею. Вагомими факторами є стрес, турботи, тривоги тощо. Тож заради якісного сну, цілком ймовірно, доведеться застосувати не тільки ці поради, а куди більш комплексний підхід.
До прикладу, можна скористатися правилом 10-3-2-1-0 – воно допомагає покращити якість сну та містить рекомендації щодо харчування, роботи, будильника та загальної гігієни сну.