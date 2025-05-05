И хоть припаркованное авто может не на шутку разогреться, не стоит сразу же включать кондиционер. Эксперты предупреждают, что это может вызвать немало хлопот, пишет 24 Канал со ссылкой на The Express.

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Почему нельзя включать кондиционер в жару

Эксперты компании Nationwide Vehicle Contracts призывают не включать кондиционер на полную мощность как только вы садитесь в автомобиль. По их словам, это не принесет пользу ни вам, ни транспортному средству.

По сути, вы просите свой кондиционер вести проигрышную битву,

– объясняет Кит Хоз, директор лизинговой компании.

Он отмечает, что часто воздух внутри авто часто бывает горячее, чем снаружи. И как только вы включаете кондиционер, особенно в режиме рециркуляции, вы просто разгоняете горячий воздух и заставляете систему работать сверхурочно.



Сначала стоит открыть двери и окна, чтобы выгнать жаркий воздух / Фото freepik

К слову! Ранее мы рассказывали, на какой скорости нужно ехать, чтобы сэкономить топливо. Обратите внимание, не слишком ли сильно вы давите на газ.

Как охладить салон авто

Что же тогда делать? Эксперты призывают открывать все двери и окна. Хотя бы на 30 – 60 секунд. Это позволит перегретому воздуху выйти наружу.

После этого стоит начать движение с опущенными окнами. Таким образом свежий воздух будет проходить через салон, выгоняя устаревшее тепло. И только тогда можно включать кондиционер. Но важно убедиться, что он работает в режиме "Свежий воздух".

Сначала избегайте настройки "рециркуляция". Вам нужно втягивать прохладный наружный воздух, а не снова использовать то, что внутри. И вы будете удивлены, насколько существенно снизится температура в салоне авто за минуту.

Также стоит убедиться, что вентиляционные отверстия направлены к груди и коленям. Ведь охлаждение основной части тела поможет вам быстрее почувствовать себя комфортно за рулем.

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Поэтому запомните, что сразу же в жару включать кондиционер не стоит. Сначала выгоняем горячий воздух из салона авто, а потом уже можем запускать обдув.