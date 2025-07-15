Как стать общительным человеком, с которым буквально все искренне стремятся общаться

Вы же хотите, чтобы люди тянулись к вам? Так вот, общительность – это не врожденный дар, а навык, который можно развить, овладев несколькими простыми принципами.

Не обязательно становиться душой компании, но вызывать доверие и симпатию в любом окружении, думаем, хотели бы все – даже интроверты. 24 Канал благодаря GQ напишет о нескольких приемах, которые помогут вам стать более общительным.

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Что делать, чтобы люди хотели с вами общаться в любой компании?

"Добро пожаловать" на лице. Человек в среднем за 0,1 секунды интерпретирует выражение лица другого человека и реагирует на него. То есть выражение лица всегда быстрее, а иногда даже эффективнее слов. Расслабьте глаза, чтобы в них была как легкая улыбка, а уголки рта поднимите вверх. С этим выражением вы будете производить впечатление человека, с которым можно приятно проводить время даже без слов. Коммуникабельные люди всегда сохраняют микроулыбку. В любом обществе она будет показывать, что с вами можно разговаривать.

Человек в среднем за 0,1 секунды интерпретирует выражение лица другого человека и реагирует на него. То есть выражение лица всегда быстрее, а иногда даже эффективнее слов. Расслабьте глаза, чтобы в них была как легкая улыбка, а уголки рта поднимите вверх. С этим выражением вы будете производить впечатление человека, с которым можно приятно проводить время даже без слов. Коммуникабельные люди всегда сохраняют микроулыбку. В любом обществе она будет показывать, что с вами можно разговаривать. Готовность слушать. Люди чувствуют эмоциональную связь с теми, кто их внимательно слушает. Но настоящая эмпатия не в бурной реакции. Во время разговора слегка кивайте головой, давайте короткий отклик ("О, действительно?", "Да, такое случается" и тому подобное), чтобы собеседник продолжал рассказ. Также оперируйте взглядом, но не смотрите человеку в глаза, а где-то между бровями или на нос. Заметьте, если вы интроверт, не обязательно вести разговор – достаточно дать понять, что вам интересно.

Вызывать доверие и симпатию в любом окружении хотели бы все, и совсем не сложно этого достичь / Фото gpointstudio@freepik

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