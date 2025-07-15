26 липня, 14:19
Як стати товариською людиною, з якою буквально всі щиро прагнуть спілкуватися
Основні тези
- Товариськість можна розвинути за допомогою опанування простих принципів, таких як підтримка мікроусмішки та готовність слухати інших.
- Для комфортного спілкування важливо обирати вдале місце, де до вас легко буде підійти, та використовувати прості короткі фрази для знайомства.
Ви ж хочете, щоб люди тягнулися до вас? Так от, товариськість – це не вроджений дар, а навичка, яку можна розвинути, опанувавши кілька простих принципів.
Не обов'язково ставати душею компанії, але викликати довіру та симпатію в будь-якому оточенні, гадаємо, хотіли б усі – навіть інтроверти. 24 Канал завдяки GQ напише про кілька прийомів, які допоможуть вам стати більш товариським.
Дивіться також Як спілкуватися з людиною, яка вам дуже не подобається
Що робити, щоб люди хотіли з вами спілкуватися у будь-якій компанії?
- "Ласкаво прошу" на обличчі. Людина в середньому за 0,1 секунди інтерпретує вираз обличчя іншої людини та реагує на нього. Тобто вираз обличчя завжди швидший, а іноді навіть ефективніший за слова. Розслабте очі, щоб у них була як легка усмішка, а куточки рота підійміть угору. З цим виразом ви справлятимете враження людини, з якою можна приємно проводити час навіть без слів. Комунікабельні люди завжди зберігають мікроусмішку. У будь-якому товаристві вона показуватиме, що з вами можна розмовляти.
- Готовність слухати. Люди відчувають емоційний зв'язок з тими, хто їх уважно слухає. Але справжня емпатія не в бурхливій реакції. Під час розмови злегка кивайте головою, давайте короткий відгук ("О, справді?", "Так, таке трапляється" тощо), щоб співрозмовник продовжував розповідь. Також оперуйте поглядом, але не дивіться людині в очі, а десь між бровами або на ніс. Зауважте, якщо ви інтроверт, не обов'язково вести розмову – достатньо дати зрозуміти, що вам цікаво.
Варто знати Співзалежна дружба: чому важливо негайно навчитися розпізнавати її ознаки
- Вдале місце. Люди інстинктивно зважають на відстань, визначаючи відкритість співрозмовника. І запам'ятовують як дружніх тих, до кого можна комфортно підійти на 1,5 метра. Що це означає? Що не потрібно сидіти серед натовпу – знайдіть місце, де можна сісти поруч із кимось. Щоб біля вас було місце, до якого інші люди можуть легко підійти.
- Одне речення для знайомства. Дайте одну невелику підказку про себе – й іншим стане набагато легше підійти до вас. Не потрібно готувати величне представлення. Цілком достатньо буде чогось на кшталт "я люблю тишу, але й дуже люблю слухати інших" або "такі заходи для мене незвичні, але музика тут гарна, а їжа смачна". Ці короткі фрази показують, що ви відкриті до спілкування.