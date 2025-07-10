Но здесь важно понять, что созависимость – это не то же, что близость. Потому что первая априори опасна, і 24 Канал благодаря GQ расскажет вам о ее тревожных признаках.

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Вот несколько тревожных признаков созависимой дружбы, на которые следует обратить внимание

Пожалуй, все мы стремимся чувствовать себя безопасно, уверенно, и просто – хорошо. И это прекрасная цель, пока средством к ее достижению не становится созависимость.

При созависимой дружбе один человек буквально зависит от другого человека, не чувствуя без него вышеописанного. Причем часто до такой степени, что собственные потребности отходят на второй план.

Жертвовать собой – это не то, что в итоге сделает вас счастливым. Поэтому вы должны научиться распознавать признаки созависимости, чтобы вовремя выйти из ее ловушки. Вот 5 таких:

Созависимость опасна, потому что вы теряете себя, поэтому важно знать ее признаки / Фото freepik

Вам нужно его мнение, прежде чем принять решение. Во многих ситуациях есть смысл спросить у друга о его мнении. О том, что заказать на совместный ужин, об одежде, которую вы собрались покупать, о выборе духов на свидание с кем-то и тому подобное. Другое дело, если вы дошли до того, что уже не можете двигаться дальше без его мнения, что вы нуждаетесь в его одобрении относительно чего угодно. Когда мнение другого человека начинает иметь большее значение, чем ваше, это может быть признаком того, что вы начинаете терять себя в этой дружбе.

Во многих ситуациях есть смысл спросить у друга о его мнении. О том, что заказать на совместный ужин, об одежде, которую вы собрались покупать, о выборе духов на свидание с кем-то и тому подобное. Другое дело, если вы дошли до того, что уже не можете двигаться дальше без его мнения, что вы нуждаетесь в его одобрении относительно чего угодно. Когда мнение другого человека начинает иметь большее значение, чем ваше, это может быть признаком того, что вы начинаете терять себя в этой дружбе. Ваше настроение зависит от того, как у него дела. То есть вы не просто радуетесь за друга, когда его повышают, или грустите, когда он разошелся с девушкой, а чувствуете личную ответственность за его переживания. То есть вы не можете чувствовать себя хорошо, если он не чувствует себя хорошо. И здесь вы можете прибегнуть к ошибочным решениям, не предлагая поддержку, а давя на него, чтобы исправить или контролировать его настроение, или наоборот – отдавая все, только чтобы он чувствовал себя хорошо.

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