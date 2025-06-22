Научитесь ловить рыбу руками – это важный навык выживания в наши непредсказуемые времена

Может ли человек поймать рыбу голыми руками? Будем откровенны с собой, звучит это не слишком правдоподобно. Тем не менее – такой способ рыбалки существует, и работает.

Вы могли слышать, что сома можно ловить голыми руками, но правда в том, что что другие виды рыбы тоже можно. А как именно – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness.

Смотрите также Бросьте вызов невозможному: как тренировался и питался Генри Кавилл для роли Супермена

Что такое нудлинг и как научиться делать его правильно и безопасно

На самом деле рыбалка голыми руками достаточно распространена в мире. В некоторых странах есть даже специальные правила для этого процесса.

Ее еще называют нудлинг, и она популярна в США, особенно в южных штатах, как Оклахома. Там рыбаки погружаются в воду, чтобы поймать сома, засовывая руки в их гнезда. Эта техника требует большой смелости, ведь сом может весить до 50 килограммов и у него сильные челюсти, способные нанести травмы.

Поэтому, конечно, научиться это делать довольно непросто – даже безотносительно к тому, за сома вы будете браться, или за более простую рыбу. Но стоит усилий. И если вы фанат рыбалки в целом, и хотя бы потому, что демонстрация такого невероятного трюка на вечеринке сделает вас ее звездой. И для приобретения бесценного в наши непредсказуемые времена навыка выживания, с которым можно добывать себе пищу без всякого снаряжения.

Но как бы там ни было, не обходите вниманием и то, что рыбалка голыми руками несет свои риски. Руку в воде могут покусать рыбы, бобры, змеи, черепахи и другие приятные и не очень создания. А длительное пребывание в холодной воде может привести к гипотермии.

Рыбалка руками – это с виду просто, но нужно приложить качественные усилия, чтобы научиться / Иллюстрация The Art of Manliness

Как ловить рыбу голыми руками – вот пошаговая инструкция: