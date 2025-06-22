Научитесь ловить рыбу руками – это важный навык выживания в наши непредсказуемые времена
- Рыбалка голыми руками, также известная как нудлинг, популярна в США. Она требует правильной техники и смелости из-за рисков, например травмы от рыб или других водных существ.
- Это умение может быть полезным как для демонстрации трюков на вечеринках, так и как важный навык выживания.
Может ли человек поймать рыбу голыми руками? Будем откровенны с собой, звучит это не слишком правдоподобно. Тем не менее – такой способ рыбалки существует, и работает.
Вы могли слышать, что сома можно ловить голыми руками, но правда в том, что что другие виды рыбы тоже можно. А как именно – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness.
Смотрите также Бросьте вызов невозможному: как тренировался и питался Генри Кавилл для роли Супермена
Что такое нудлинг и как научиться делать его правильно и безопасно
На самом деле рыбалка голыми руками достаточно распространена в мире. В некоторых странах есть даже специальные правила для этого процесса.
Ее еще называют нудлинг, и она популярна в США, особенно в южных штатах, как Оклахома. Там рыбаки погружаются в воду, чтобы поймать сома, засовывая руки в их гнезда. Эта техника требует большой смелости, ведь сом может весить до 50 килограммов и у него сильные челюсти, способные нанести травмы.
Поэтому, конечно, научиться это делать довольно непросто – даже безотносительно к тому, за сома вы будете браться, или за более простую рыбу. Но стоит усилий. И если вы фанат рыбалки в целом, и хотя бы потому, что демонстрация такого невероятного трюка на вечеринке сделает вас ее звездой. И для приобретения бесценного в наши непредсказуемые времена навыка выживания, с которым можно добывать себе пищу без всякого снаряжения.
Но как бы там ни было, не обходите вниманием и то, что рыбалка голыми руками несет свои риски. Руку в воде могут покусать рыбы, бобры, змеи, черепахи и другие приятные и не очень создания. А длительное пребывание в холодной воде может привести к гипотермии.
Как ловить рыбу голыми руками – вот пошаговая инструкция:
- Найдите место, где берег выступает, а вода глубокая и с медленным течением.
- Рыба не подплывет к теплому и неизвестному предмету. Поэтому опустите руку в воду по локоть и подождите как минимум 10 минут, чтобы она охладилась.
- Теперь подвигайте указательным пальцем, имитируя им червяка.
- И хватайте рыбу за жабры, как только она подплывет достаточно близко.