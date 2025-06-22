Навчіться ловити рибу руками – це важлива навичка виживання у наші непередбачувані часи

Чи може людина зловити рибу голими руками? Будьмо відверті із собою, звучить це не надто правдоподібно. А проте – такий спосіб риболовлі існує, і працює.

Ви могли чути, що сома можна ловити голими руками, але правда в тім, що інші види риби так само можна. А як саме – розповість 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness.

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Що таке нудлінг і як навчитися робити його правильно та безпечно

Насправді риболовля голими руками досить поширена у світі. У деяких країнах є навіть спеціальні правила для цього процесу.

Її ще називають нудлінг, і вона популярна у США, особливо в південних штатах, як Оклахома. Там рибалки занурюються у воду, щоб зловити сома, засовуючи руки в їхні гнізда. Ця техніка вимагає неабиякої сміливості, адже сом може важити до 50 кілограмів і має сильні щелепи, здатні завдати травм.

Тож, звісно, навчитися це робити досить непросто – навіть безвідносно до того, до сома ви будете братися, чи до простішої риби. Але варто зусиль. Чи якщо ви фанат риболовлі загалом, чи щонайменше тому, що демонстрація такого неймовірного трюку на вечірці зробить вас її зіркою. А чи задля набуття безцінної у наші непередбачувані часи навички виживання, з якою можна добувати собі їжу без будь-якого спорядження.

Та хай там як, не оминайте увагою і те, що риболовля голими руками має свої ризики. Руку у воді можуть покусати риби, бобри, змії, черепахи та інші приємні й не дуже створіння. А тривале перебування у холодній воді може призвести до гіпотермії.

Риболовля руками – це нібито просто, але потрібно докласти добрячих зусиль, щоб навчитися / Ілюстрація The Art of Manliness

Як ловити рибу голими руками – ось покрокова інструкція: