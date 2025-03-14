Из интересных выводов – оказалось, что многие из них живут вместе с людьми, которые далеко не рады рано просыпаться, то есть с совами. 24 Канал благодаря Daily Star рассказывает подробнее.

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10 признаков жаворонков и немного о ссорах с совами

Итак, исследователи провели опрос (по заказу бренда мюсли Lizi's) и выяснили, что есть два признака, которые ярче всего выдают в вас утреннего человека – это пение в душе и улыбка к незнакомцам. Но это же означает, что вы, возможно, немного раздражаете других.

Также исследование показало, что 36% людей могут назвать себя полноценными "утренними людьми", или – жаворонками. То есть треть людей точно выскакивают из постели с первым звуком будильника, чтобы заварить кофе, взяться за зарядку и составить список дел на день.

Но вот что интересно – треть из этих людей выбрали себе партнера, который относится к противоположной категории. То есть такого, что живчиком становится в вечернее время и не слишком охоч вставать с первыми лучами солнца.

Наконец мы знаем все признаки жаворонков, благодаря соцопросу / Фото luis_molinero@freepik

Также 15% сов утверждают, что живут с утренним человеком, но аж 47% хотели бы, чтобы этот их партнер был значительно менее бодрым до 9 утра.

А еще опрос выявил, что наши эмоции утром становятся причиной ссор. 4 из 10 (43%) признались, что часто обмениваются острыми словами утром, а в целом имеют до 8 ссор в месяц из-за бодрости своих половинок, которая немного раздражает.

Вот 10 признаков того, что вы – утренний человек: