З цікавих висновків – виявилося, що багато з них живуть разом із людьми, які далеко не раді рано прокидатися, тобто з совами. 24 Канал завдяки Daily Star розповідає докладніше.
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10 ознак жайворонків і трохи про сварки з совами
Отже, дослідники провели опитування (на замовлення бренду мюслів Lizi's) та з'ясували, що є дві ознаки, які найяскравіше видають у вас ранкову людину – це спів у душі та усмішка до незнайомців. Але це ж означає, що ви, можливо, трохи дратуєте інших.
Також дослідження показало, що 36% людей можуть назвати себе повноцінними "ранковими людьми", чи то пак – жайворонками. Тобто третина людей точно вискакують з ліжка з першим звуком будильника, щоб заварити каву, вдатися до зарядки та скласти список справ на день.
Та от що цікаво – третина з цих людей обрали собі партнера, який належить до протилежної категорії. Тобто такого, що живчиком стає у вечірній час і не надто охочий вставати з першим промінням сонця.
Нарешті ми знаємо усі ознаки жайворонків, завдяки соцопитуванню / Фото luis_molinero@freepik
Також 15% сов стверджують, що живуть з ранковою людиною, але аж 47% хотіли б, щоб цей їхній партнер був значно менш бадьорим до 9 ранку.
А ще опитування виявило, що наші емоції вранці стають причиною сварок. 4 з 10 (43%) зізналися, що часто обмінюються гострими словами вранці, а загалом мають до 8 суперечок на місяць через бадьорість своїх половинок, яка трохи дратує.
Ось 10 ознак того, що ви – ранкова людина:
- Ви не можете відлежатися на вихідних – 46%.
- Вам не потрібно натискати кнопку повтору будильника – 40%.
- Ви різко розсуваєте штори вранці – 37%.
- Ви завжди прокидаєтеся раніше будильника – 35%.
- Ви усміхаєтеся незнайомцям дорогою на роботу – 20%.
- Ви готуєте ранковий чай чи каву для всієї родини – 20%.
- Ви насвистуєте під час приготування сніданку – 19%.
- Найкращі ідеї з'являються у вас рано вранці – 19%.
- Ви співаєте в душі – 19%.
- Ви слухаєте музику, готуючись до роботи – 19%.