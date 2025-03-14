Вот самые яркие признаки, что вы "утренний человек" – и, возможно, немного раздражаете других
- Опрос показал, что 36% людей считают себя "утренними", причем у трети из них партнеры, являющиеся совами.
- Об основных признаках утренних людей и почему они часто ведут с совами до 8 споров в месяц – далее в статье.
Какие существуют признаки того, что человек является утренним? Или, как принято говорить в народе, что человек является жаворонком? Этот вопрос серьезно исследовали в опросе среди британцев.
Из интересных выводов – оказалось, что многие из них живут вместе с людьми, которые далеко не рады рано просыпаться, то есть с совами. 24 Канал благодаря Daily Star рассказывает подробнее.
Смотрите также Пижама может убить вашу сексуальную жизнь, но есть способ выкрутиться из этой ситуации
10 признаков жаворонков и немного о ссорах с совами
Итак, исследователи провели опрос (по заказу бренда мюсли Lizi's) и выяснили, что есть два признака, которые ярче всего выдают в вас утреннего человека – это пение в душе и улыбка к незнакомцам. Но это же означает, что вы, возможно, немного раздражаете других.
Также исследование показало, что 36% людей могут назвать себя полноценными "утренними людьми", или – жаворонками. То есть треть людей точно выскакивают из постели с первым звуком будильника, чтобы заварить кофе, взяться за зарядку и составить список дел на день.
Но вот что интересно – треть из этих людей выбрали себе партнера, который относится к противоположной категории. То есть такого, что живчиком становится в вечернее время и не слишком охоч вставать с первыми лучами солнца.
Также 15% сов утверждают, что живут с утренним человеком, но аж 47% хотели бы, чтобы этот их партнер был значительно менее бодрым до 9 утра.
А еще опрос выявил, что наши эмоции утром становятся причиной ссор. 4 из 10 (43%) признались, что часто обмениваются острыми словами утром, а в целом имеют до 8 ссор в месяц из-за бодрости своих половинок, которая немного раздражает.
Вот 10 признаков того, что вы – утренний человек:
- Вы не можете отлежаться на выходных – 46%.
- Вам не нужно нажимать кнопку повтора будильника – 40%.
- Вы резко раздвигаете шторы по утрам – 37%.
- Вы всегда просыпаетесь раньше будильника – 35%.
- Вы улыбаетесь незнакомцам по дороге на работу – 20%.
- Вы готовите утренний чай или кофе для всей семьи – 20%.
- Вы насвистываете во время приготовления завтрака – 19%.
- Лучшие идеи появляются у вас рано утром – 19%.
- Вы поете в душе – 19%.
- Вы слушаете музыку, готовясь к работе – 19%.