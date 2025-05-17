Мужчине всегда нужен брутальный аромат? Более дорогой – это всегда лучший? Конечно, нет. Подробнее о парфюмерных мифах и о том что на самом деле имеет значение при выборе парфюма, пишет 24 Канал по материалам Aromencia France и Armaf Perfume.

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Развенчиваем 5 самых распространенных мифов о мужских духах

Мужские духи – это только агрессивные ароматы. Многие думают, что "настоящий мужчина" должен пахнуть кожей, табаком или деревом. Но современный мир давно вышел за эти рамки. Мужчины, да, вполне настоящие, носят и легкие цитрусовые, и свежие морские, и даже унисекс-ароматы. Да что угодно, что способно идеально подчеркнуть харизму конкретной личности. Проще говоря, парфюм должен соответствовать вашему стилю и настроению, а не стереотипам.

Многие думают, что "настоящий мужчина" должен пахнуть кожей, табаком или деревом. Но современный мир давно вышел за эти рамки. Мужчины, да, вполне настоящие, носят и легкие цитрусовые, и свежие морские, и даже унисекс-ароматы. Да что угодно, что способно идеально подчеркнуть харизму конкретной личности. Проще говоря, парфюм должен соответствовать вашему стилю и настроению, а не стереотипам. Более дорогой парфюм – всегда лучший. А вот и нет, цена не всегда является гарантом качества. Бывают и замечательные бюджетные ароматы, отмеченные стойкостью и хорошим составом. Конечно, топовые бренды всегда стараются держать марку. Но это не значит, что вы не найдете "именно ваш" аромат в другой нише. Поэтому обращайте внимание прежде всего не на цену, а на ноты – верхние, сердца и базовые, и на то, как аромат раскрывается на вашей коже.

Мифы вокруг мужских духов до сих пор существуют, поэтому вот развенчиваем несколько из них / Коллаж 24 Канала фото vecteezy

Если парфюм подходит большинству мужчин, то он подойдет и вам. Нет, такого не может быть, чтобы один парфюм подходил всем. Аромат – это про индивидуальность, и то, что идеально ложится на одного человека, может потеряться на другом. Здесь играют роль множество факторов, начиная от типа кожи и заканчивая даже образом жизни. Поэтому просто тестируйте парфюм перед покупкой, как он будет звучать с вами, а не покупайте просто потому, что так сделал ваш сосед.

Нет, такого не может быть, чтобы один парфюм подходил всем. Аромат – это про индивидуальность, и то, что идеально ложится на одного человека, может потеряться на другом. Здесь играют роль множество факторов, начиная от типа кожи и заканчивая даже образом жизни. Поэтому просто тестируйте парфюм перед покупкой, как он будет звучать с вами, а не покупайте просто потому, что так сделал ваш сосед. Парфюма нужно наносить много, чем больше – тем лучше. Нет, ведро духов не будет работать лучше, чем 1 – 2 пшика на шею или запястья. Наоборот, переизбыток может быть навязчивым и вызывать дискомфорт у людей вокруг. Стойкость парфюма зависит от его качества, а не от количества.

Нет, ведро духов не будет работать лучше, чем 1 – 2 пшика на шею или запястья. Наоборот, переизбыток может быть навязчивым и вызывать дискомфорт у людей вокруг. Стойкость парфюма зависит от его качества, а не от количества. Мужчинам не нужны разные парфюмы, одного хватит для всех ситуаций. Разве не очевидно, что легкие свежие ароматы лучше подходят для дня или офиса, а насыщенные и глубокие – для вечерних событий? Так как же тогда можно ограничиваться одним парфюмом? Иметь коллекцию духов под разные настроения или события – это признак стильного и современного мужчины.

Отбросьте эти избитые мифы. Выбирайте для себя ароматы, которые чувствуете "своими". И не бойтесь экспериментировать, чтобы в конце концов создать собственную уникальную ароматическую историю.