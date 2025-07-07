Хорошая новость – это не смертельно. Лучшим решением было бы вернуться во времени и не перегибать палку, но пока мы этого делать не научились, стоит обратить внимание на определенную еду. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Бульон из костей. С его помощью можно избавиться от боли в мышцах после злоупотребления алкоголем. Он содержит калий, кальций и магний, помогающие восстановить электролиты и увлажнить организм. А желе и коллаген успокоят слизистую желудка и облегчат пищеварение.

С его помощью можно избавиться от боли в мышцах после злоупотребления алкоголем. Он содержит калий, кальций и магний, помогающие восстановить электролиты и увлажнить организм. А желе и коллаген успокоят слизистую желудка и облегчат пищеварение. Смузи. Здесь придется потерпеть шум блендера, но с ним организм вернет жидкость, электролиты и питательные вещества. Смузи отрегулирует водный баланс организма и уровень сахара в крови.

Здесь придется потерпеть шум блендера, но с ним организм вернет жидкость, электролиты и питательные вещества. Смузи отрегулирует водный баланс организма и уровень сахара в крови. Бананы. Они помогают восстановить уровень калия и содержат диетические волокна, которые поддерживают естественное пищеварение.

Существует определенная пища, которая способна помочь вам преодолеть симптомы похмелья и быстрее пройти это состояние / Фото freepik

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