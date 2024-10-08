Чи знаєте ви, як це правильно зробити? Одразу зауважмо, що дрова слід зберігати щонайменше 6 місяців, і за цей час, пише The Art of Manliness, вони мають втратити якомога більше вологи.

Дивіться також Водіям варто протерти лобове скло цим овочем, щоб уникнути запотівання

Як складати та зберігати дрова

Тобто, на них має потрапляти достатньо сонячного світла та повітря, яке буде циркулювати. Обидва елементи є важливими, але пріоритетніший – вплив сонця.

Як побачити, коли дрова будуть готові для печі або каміна? На вигляд і на звук: перевірте кінці дров на наявність волосяних тріщин, які павутиною пронизують волокна, і постукайте ними одне об одне. Тихий глухий звук означатиме, що дрова готові, а різкий хлопок – що їм ще потрібен час.

Якщо ви чекали 6 місяців, але дрова все ще не готові, можливо, ваш штабель неправильно складений. Тому передовсім ознайомтеся з цими рекомендаціями, щоб знати, як складати дрова правильно.



Навичка на зиму – як зберігати й складати дрова / Ілюстрація The Art of Manliness