Оно не советует покупать дорогие бренды, менять гардероб каждый сезон и другие подобные вещи. Нет, это правило об очень простых вещах, которые всегда работают – 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Что такое правило 70 – 30 и как его использовать, чтобы хорошо одеваться

Правило 70 – 30 говорит, что 70% вашего гардероба должно быть наполнено универсальными, классическими, базовыми, вневременными и нейтральными вещами. Это джинсы, футболки, пиджаки и брюки. Соответственно, 30% следует посвятить ярким или трендовым вещам, с какими-то особыми деталями.

Идея в том, что вы можете создать базу для своих образов из вещей, которые вы можете носить в течение многих лет, которые идеально сидят на вас и всегда хорошо выглядят (это о вещах, которые вам очень нравятся, которые, как вы знаете, вам подходят, и которые являются базовыми). А потом добавить к ним более современные, кричащие или яркие элементы, но не настолько, чтобы тренды поглотили весь ваш гардероб.

70 – 30 – это правило об очень простых вещах, которые всегда работают / Фото halayalex@freepik

Ваши 70% одежды должны идеально сидеть на вас, быть в хорошем состоянии, иметь цвета, которые вам подходят, крой и фасон, которые хорошо сочетаются с вашим типом фигуры. А остальные 30% также должны идеально сидеть на вас, а еще и хорошо сочетаться с одеждой 70%. Разница еще и в том, что эта одежда может быть одноразовой или временной, может соответствовать сиюминутному тренду или чему-то, что вы просто хотели попробовать.

Важно, чтобы большая часть вашего бюджета шла на базовую одежду и классику как можно лучшего качества, чтобы носить ее долго. Тогда как трендовые вещи – это должны быть случайные расходы.

Итак, благодаря этому правилу 30 – 70 ваш гардероб станет намного функциональнее, вы сможете создать гораздо больше красивых образов, и будете уверены, что все, что у вас есть, работает хорошо. Также соблюдение этого правила поможет вам не отставать от трендов, не тратя при этом сбережений.