Предполагаем, ты можешь подумать, что эта инструкция тебе не нужна, ведь лампы накаливания выходят из употребления. Зато разворачивается использование светодиодных ламп, которые обычно из пластика и не бьются.
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Но есть причины, почему все же нужно знать, как извлечь разбитую лампу накаливания. В вашем доме, вероятно, все еще есть такие лампы. И даже в эпоху ламп светодиодных есть вероятность, что вы будете пользоваться не только ими.
4 способа удаления разбитой стеклянной лампочки
Прежде чем использовать любой из методов, убедитесь, что подача электричества выключена. Вы же не хотите, чтобы вас ударило током.
Также наденьте крепкие рабочие перчатки и оборвите остатки стекла, оставшиеся на лампочке, чтобы не порезаться во время вынимания. І не снимайте перчатки, пока вытаскиваете лампочку.
Перед тем, как браться к лампе, выключи ток и натяни перчатки / Фото freepik
- Метод плоскогубцев с игольчатым кончиком. Крепко возьмитесь за металлический цоколь лампочки плоскогубцами с игольчатым концом и выкрутите его. Чтобы не повредить цоколь светильника, слегка согните металлический ободок внутрь, а затем выкрутите лампочку.
- Картофельный метод. Вырежьте один конец картофелины в виде цилиндра, достаточно маленького, чтобы поместиться внутри цоколя лампочки. Затем плотно вдавите его в основание. Осколки стекла и мусора свяжутся с картофелем. Скрутите картофель и выньте колбу.
- Метод горячего клея. Нанесите большую каплю горячего клея на конец палочки и вставьте в разбитую лампочку. Дайте клею остыть, а затем выкрутите лампочку.
- Метод использования экстрактора разбитой лампочки. Вы можете найти их в строительных магазинах. Плотно вставьте экстрактор в цоколь и просуньте его в опору нити накала, а затем вытащите цоколь из патрона.
4 способа вынуть разбитую лампочку из патрона / Иллюстрация Art of Manliness