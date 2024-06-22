Предполагаем, ты можешь подумать, что эта инструкция тебе не нужна, ведь лампы накаливания выходят из употребления. Зато разворачивается использование светодиодных ламп, которые обычно из пластика и не бьются.

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Но есть причины, почему все же нужно знать, как извлечь разбитую лампу накаливания. В вашем доме, вероятно, все еще есть такие лампы. И даже в эпоху ламп светодиодных есть вероятность, что вы будете пользоваться не только ими.

4 способа удаления разбитой стеклянной лампочки

Прежде чем использовать любой из методов, убедитесь, что подача электричества выключена. Вы же не хотите, чтобы вас ударило током.

Также наденьте крепкие рабочие перчатки и оборвите остатки стекла, оставшиеся на лампочке, чтобы не порезаться во время вынимания. І не снимайте перчатки, пока вытаскиваете лампочку.

Перед тем, как браться к лампе, выключи ток и натяни перчатки / Фото freepik

Метод плоскогубцев с игольчатым кончиком. Крепко возьмитесь за металлический цоколь лампочки плоскогубцами с игольчатым концом и выкрутите его. Чтобы не повредить цоколь светильника, слегка согните металлический ободок внутрь, а затем выкрутите лампочку.

Крепко возьмитесь за металлический цоколь лампочки плоскогубцами с игольчатым концом и выкрутите его. Чтобы не повредить цоколь светильника, слегка согните металлический ободок внутрь, а затем выкрутите лампочку. Картофельный метод. Вырежьте один конец картофелины в виде цилиндра, достаточно маленького, чтобы поместиться внутри цоколя лампочки. Затем плотно вдавите его в основание. Осколки стекла и мусора свяжутся с картофелем. Скрутите картофель и выньте колбу.

Вырежьте один конец картофелины в виде цилиндра, достаточно маленького, чтобы поместиться внутри цоколя лампочки. Затем плотно вдавите его в основание. Осколки стекла и мусора свяжутся с картофелем. Скрутите картофель и выньте колбу. Метод горячего клея. Нанесите большую каплю горячего клея на конец палочки и вставьте в разбитую лампочку. Дайте клею остыть, а затем выкрутите лампочку.

Нанесите большую каплю горячего клея на конец палочки и вставьте в разбитую лампочку. Дайте клею остыть, а затем выкрутите лампочку. Метод использования экстрактора разбитой лампочки. Вы можете найти их в строительных магазинах. Плотно вставьте экстрактор в цоколь и просуньте его в опору нити накала, а затем вытащите цоколь из патрона.



4 способа вынуть разбитую лампочку из патрона / Иллюстрация Art of Manliness