А друзья и хорошие отношения нужны нам всем, это же один из важнейших залогов счастливой жизни. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Чтобы лучше общаться и заводить друзей: правило 30 секунд

Заводить друзей не так просто, когда уже есть работа, обязанности, семья и тому подобное. Поэтому важно иметь инструменты, которые помогут наладить связь с другими людьми с первой встречи так, чтобы она могла привести к дружбе или просто хорошим отношениям.

Психолог Джеффри Бернстайн советует такой инструмент – правило 30 секунд. Потому что первые 30 секунд, в течение которых мы знакомимся с человеком, могут иметь большое влияние, положительное или отрицательное, в зависимости от того, что происходит за это время.

Если вы хотите заложить фундамент для построения хороших отношений с этим человеком, то вам следует сделать 3 вещи.

Друзья и хорошие отношения нужны нам всем, поэтому вот правило о том, как заводить их легко и просто / Фото freepik